Την βρίσκει απέναντι στον Απόλλωνα

Ο Ριάντ Μπάγιτς φαίνεται να χτίζει ιδιαίτερη σχέση με τον Απόλλωνα, καθώς βρήκε δίχτυα στα δύο τελευταία παιχνίδια απέναντι στους κυανόλευκους, σκοράροντας από ένα γκολ σε κάθε αναμέτρηση.

Ο Βόσνιος επιθετικός δείχνει να αισθάνεται άνετα απέναντι στην ομάδα της Λεμεσού, με την παρουσία του μέσα στην περιοχή να κάνει τη διαφορά. Είτε με το καλό του τελείωμα είτε με την ικανότητά του να βρίσκεται στο σωστό σημείο την κατάλληλη στιγμή, ο Μπάγιτς επιβεβαιώνει πως αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες επιθετικές λύσεις της ΑΕΚ.

Η φετινή σεζόν είναι ιδιαίτερα παραγωγική για τον υψηλόσωμο επιθετικό, αφού έχει σκοράρει δώδεκα γκολ μέχρι στιγμής. Έφτασε διψήφιο στο πρωτάθλημα, ενώ σκόραρε και δύο σημαντικά γκολ στην Ευρώπη, κι έτσι συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο αποτελεσματικούς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στη γραμμή κρούσης.

Αντρέας Πολυκάρπου