Εντός της ημέρας οι αποφάσεις για φιέστα – Τι ισχύει με Παναγιώτου και Μαέ

Ικανοποίηση και χαρά επικρατεί στην Ομόνοια μετά την ψεσινή νίκη επί της Πάφου, στο αδιάφορο γι’ αυτήν παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής. Οι πράσινοι είναι πρωταθλητές από το βράδυ του Σαββάτου, όμως ήθελαν να δώσουν ανάλογη συνέχεια και τα κατάφεραν.

Πλέον η προσοχή στρέφεται στο ματς της Κυριακής (10/05) με την ΑΕΚ όπου θα ακολουθήσει η απονομή του πρωταθλήματος. Οι διεργασίες της διοίκησης είναι έντονες ώστε όλοι μαζί να γιορτάσουν τον τίτλο. Παράλληλα, γίνονται διάφορες σκέψεις για τη φιέστα, όμως οι εκλογές και τα στενά περιθώρια, δεν αφήνουν πολλές επιλογές.

Η Ομόνοια θα ανακοινώσει εντός της ημέρας τις λεπτομέρειες τις φιέστας, ενώ ανακοινώθηκαν ήδη τα εισιτήρια για τη νότια.

Όσον αφορά στα δημοσιεύματα που αφορούν σε ενδιαφέρον για Μαέ και Παναγιώτου, στην ομάδα της πρωτεύουσας δηλώνουν άγνοια. Τονίζεται, πως δεν έφτασε καμία πρόταση για κανένα ποδοσφαιριστή της ομάδας.