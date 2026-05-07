Champions League: Tα αστρονομικά ποσά που έχουν βάλει στα ταμεία τους Παρί και Άρσεναλ

Η Παρί Σεν Ζερμέν, μετά την ισοπαλία 1-1 κόντρα στην Μπάγερν, πήρε το “εισιτήριο” για τον τελικό του Champions League, που θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στην Βουδαπέστη. Εκεί, θα συναντήσει την Άρσεναλ, η οποία νωρίτερα επικράτησε 1-0 της Ατλέτικο για να πάρει πρόκριση μετά το 2006.

Οι δύο φιναλίστ έχουν βάλει στα ταμεία τους αστρονομικά ποσά. Την πρωτοκαθεδρία έχουν οι κανονιέρηδες, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει 143.240.000 ευρώ. Το γεγονός ότι μέχρι στιγμής είναι αήττητοι στην διοργάνωση τους έχει επιτρέψει να έχουν και μεγαλύτερα έσοδα.

Στην δεύτερη θέση βρίσκονται οι Παριζιάνοι. Η γαλλική ομάδα έχει κερδίσει από την εκπληκτική πορεία της στο Champions League το ποσό των 139.390.000 ευρώ. Φυσικά και οι δύο έχουν την ευκαιρία να μεγαλώσουν ακόμη περισσότερο τα έσοδά τους.

Ο νικητής στην Puskas Arena θα προσθέσει ακόμη 6.500.000 ευρώ, ενώ η συμμετοχή στο Super Cup θα αποφέρει επιπλέον 4.000.000 ευρώ.

Θυμίζουμε πως ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την πορεία του στο Champions League στα νοκ άουτ playoffs, έχοντας εξασφαλίσει 43.150.000 ευρώ.

