Αποσύρεται αναγκαστικά στα 30 του ο Σίλε

Και μόνο στην ιδέα ότι θα έπρεπε να διαχειριστεί πνευματικά και σωματικά μια τρίτη ρήξη χιαστού, δεν το άντεξε. Και μπορεί τελικά η διάγνωση να ήταν διαφορετική, αλλά είχε καταλάβει ότι ο οργανισμός του έστελνε όλα τα μηνύματα. Και τα συγκέντρωσε και ήρθε η απόφαση. Τέλος.

Ο Νίκλας Σίλε αποσύρεται από την ενεργό δράση στην ηλικία των 30 ετών.

Στο φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου θ’ αποχαιρετήσει την Μπορούσια Ντόρτμουντ, το Signal Iduna Park και όλα τα γήπεδα της Ευρώπης ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Ο έμπειρος αμυντικός – από τον οποίο θα θυμόμαστε πάντοτε μια τρομερή απομάκρυνση της μπάλας σε προσπάθεια του Εμπαπέ σε ματς με την Παρί στη Βεστφαλία – ταλαιπωρήθηκε απίστευτα στην καριέρα του από τα προβλήματα τραυματισμών.

Είχε υποστεί ρήξη χιαστού και τον Δεκέμβρη του 2014, αλλά και τον Οκτώβρη του 2019 και όταν αντιλήφθηκε πριν από μερικές μέρες ότι ίσως ο εφιάλτης είχε επιστρέψει, δεν μπορούσε ν’ αντέξει πια. Ακόμα κι αν ανακουφίστηκε από την ακριβή διάγνωση που τον καθησύχασε, κατάλαβε ότι δεν πήγαινε άλλο.

Ρίχνοντας τους τίτλους τέλους στην ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής χρονιάς, θα ξέρει ότι τίμησε τη φανέλα των Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Ντάρμσταντ (σε επίπεδο ακαδημίας), Χόφενχαϊμ, Μπάγερν Μονάχου και της νυν ομάδας του στη Βεστφαλία.

Στέφθηκε Πρωταθλητής πέντε φορές στο Μόναχο, πήρε το Champions League του 2020, μέτρησε δυο Κύπελλα Γερμανίας, ένα Super Cup Ευρώπης, άλλο ένα Super Cup Γερμανίας, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και ένα Confederations.