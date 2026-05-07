ΒΙΝΤΕΟ: Αυτό είναι το τρόπαιο που θα απονεμηθεί στους πρωταθλητές

Αντίστροφα μετρά η Ομόνοια για την απονομή του πρωταθλήματος!

Οι πράσινοι την ερχόμενη Κυριακή (10/05) μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ θα πάρουν στα… χέρια τους το τρόπαιο, μπροστά σε τέσσερις (αναμένεται sold out και στη νότια) κατάμεστες κερκίδες.

Η ΚΟΠ και η Stoiximan δημοσίευσαν την κούπα του θα παραδώσουν στο «τριφύλλι», μέσω ανάρτησης.

Αναλυτικά: «Η ώρα των πρωταθλητών

Η Ομόνοια Λευκωσίας επέστρεψε στην κορυφή, κατακτώντας τον τίτλο της 𝐂𝐲𝐩𝐫𝐮𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐛𝐲 𝐒𝐭𝐨𝐢𝐱𝐢𝐦𝐚𝐧 2025–2026!

Από την 6η αγωνιστική των playoffs, οι πράσινοι κλείδωσαν τον τίτλο και επιβεβαίωσαν μια σεζόν γεμάτη πάθος, σταθερότητα και μεγάλες εμφανίσεις.

Την Κυριακή 10 Μαΐου, μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ, το τρόπαιο τους περιμένει… να υψωθεί ψηλά στον ουρανό της Λευκωσίας!».