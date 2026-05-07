Η κατακριτέα τακτική της Άρσεναλ

Ο Μικέλ Αρτέτα ήξερε ακριβώς τι έπρεπε να κάνουν οι ποδοσφαιριστές του για να μην επιτρέψουν στην Ατλέτικο να βρει χρόνο και… μπάλα στα τελευταία λεπτά της μεταξύ τους ρεβάνς για τα ημιτελικά του Champions League.

Οι «κανονιέρηδες» βρίσκονται στον μεγάλο τελικό έπειτα από 20 χρόνια, αλλά το έκαναν με τακτική που τους βάζει στο επίκεντρο της αρνητικής κριτικής από τον κόσμο. Κάποιες φορές ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Και όταν το επιθυμητό αποτέλεσμα έρχεται, η ευφορία προσωρινά απομακρύνει τις ενοχές.

Και ο Ισπανός προπονητής των Λονδρέζων δεν είχε καμία τέτοια, όταν… άφηνε την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του για να την αφήσει να φύγει προς τα πίσω. Όταν έπιανε τους παίκτες του και τους έλεγε να καθυστερούν. Όταν μετέφερε όλο τον πάγκο στη γραμμή του πλάγιου άουτ ώστε να παίρνουν τις μπάλες και να τις διώχνουν.

Όταν ο Μαρτινέλι πέταξε πάλι προς την κερκίδα μια μπάλα και ο Τροσάρ έλεγε στους οπαδούς να την κρατήσουν. Κι όταν ο Κέπα την πήρε και την κλώτσησε μακριά – δίχως να υπάρχει άλλη κοντά σε κάποιο ball boy – γελώντας με τον Καλαφιόρι για όσα έκαναν…

Και κάπως έτσι, από τα 5 λεπτά καθυστερήσεων στο «Έμιρεϊτς», είχαμε ποδόσφαιρο περίπου για 1:30…