Χαρούμενος και περήφανος ο Φαμπιάνο

Χαρούμενος και περήφανος δηλώνει ο Φαμπιάνο μέσω ανάρτησης στα ΜΚΔ, μετά την επιστροφή του στους αγωνιστικούς χώρους.

Αναλυτικά: «Μετά από ένα διάστημα μακριά λόγω τραυματισμού, το να επιστρέφω στο γήπεδο φορώντας αυτή τη φανέλα με κάνει πολύ χαρούμενο και περήφανο. Ευχαριστώ όλη την ομάδα και τους συμπαίκτες μου που με βοήθησαν καθημερινά ώστε να μπορέσω να επιστρέψω σήμερα. Ευχαριστώ τον Θεό που μου δίνει δύναμη κάθε μέρα να συνεχίζω».