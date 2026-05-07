Παραχωρείται ολόκληρη η νότια στους Ομονοιάτες!

Ευχάριστα για τους φίλους της Ομόνοιας, καθώς τους παραχωρήθηκε ολόκληρη η νότια κερκίδα, ενόψει του αγώνα της Κυριακής με την ΑΕΚ, όπου θα ακολουθήσει η απονομή του πρωταθλήματος! Παράλληλα η διοίκηση των πρασίνων ευχαριστεί την ομάδα της Λάρνακας για την συνεργασία.

Αναλυτικά:

Ενημερώνουμε πως από την Πέμπτη, 7 Μαΐου, στις 11:00, διατίθενται εισιτήρια για τους φιλάθλους μας στη Νότια κερκίδα για τον αγώνα με την ΑΕΚ, που θα διεξαχθεί την Κυριακή, 10 Μαΐου, στο στάδιο ΓΣΠ και θα αρχίσει στις 18:00.

Στους φιλάθλους μας αναλογεί ολόκληρη η Νότια κερκίδα.

Ευχαριστούμε την ΑΕΚ Λάρνακας για τη συνεργασία και την κατανόηση που επέδειξε, καθώς με τη στάση της έδωσε τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους φιλάθλους της ΟΜΟΝΟΙΑΣ να ζήσουν από κοντά την κορυφαία στιγμή της σεζόν, την απονομής του πρωταθλήματος.

Ωράριο λειτουργίας σημείων διάθεσης εισιτηρίων


Online Ticketing: https://tickets.stadium-360.net/omonoia

Μέχρι την Κυριακή η ώρα 18:45


Green Boutique Παπανικολή και Νήσου

Πέμπτη 11:00 – 13:00 και 14:00 – 18:00
Παρασκευή 09:00 – 13:00 και 14:00 – 18:00

Σάββατο 09:00 – 13:00

Green Boutique Λεμεσού

Πέμπτη 15:00 – 19:00
Παρασκευή 15:00 – 19:00

Ταμεία ΓΣΠ: Δεν θα λειτουργήσουν τα ταμεία του σταδίου την ημέρα του αγώνα.

Τιμές εισιτηρίων


Κανονικό: €17

Μαθητικό: €12

Παιδικό: €5

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για να μπορεί ο φίλαθλος να προμηθευτεί εισιτήριο και να εισέρχεται σε στάδια που διεξάγονται αγώνες πρώτης κατηγορίας, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει εκδώσει Κάρτα Φιλάθλου, την οποία υποχρεούται να επιδεικνύει κατά την είσοδό του στο στάδιο και κατά την αγορά του εισιτηρίου.

*Οι κάτοχοι Εισιτήριου Διαρκείας που θα παρευρεθούν στον αγώνα θα επιβραβευθούν με 10 βαθμούς.

*Οι κάτοχοι εισιτηρίου αγώνα που θα παρευρεθούν στον αγώνα και έχουν λογαριασμό στο σύστημα των εισιτηρίων θα επιβραβευθούν με 5 βαθμούς.

