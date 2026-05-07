Τα δεδομένα για την «επιστροφή» της Φενέρμπαχτσε για Τζολάκη

Στο προσκήνιο των μεταγραφικών σεναρίων παραμένει ο Κωνσταντίνος Τζολάκης, με τα δημοσιεύματα από την Τουρκία να επαναφέρουν το ενδιαφέρον της Φενέρμπαχτσε για τον 23χρονο τερματοφύλακα του Ολυμπιακού.

Ο διεθνής πορτιέρε αποτελεί εδώ και καιρό έναν από τους παίκτες που συγκεντρώνουν το βλέμμα συλλόγων του εξωτερικού, με τις «σειρήνες» από τη γειτονική χώρα να μην είναι κάτι καινούργιο. Οι τελευταίες αναφορές κάνουν λόγο για πιο «ζεστή» προσέγγιση από πλευράς Φενέρ, η οποία φέρεται διατεθειμένη να κινηθεί δυναμικά για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν, το ποσό που φέρεται να προτείνεται από την τουρκική ομάδα φτάνει έως και τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, αυτή η τιμή απέχει αισθητά από τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού. Στον Πειραιά κοστολογούν τον Τζολάκη σε επίπεδα που αγγίζουν τα 25 εκατομμύρια ευρώ, θεωρώντας τον ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου.

Η διαφορά αυτή δημιουργεί, προς το παρόν, σημαντική απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, χωρίς όμως να αποκλείεται η συνέχεια των επαφών, ειδικά από τη στιγμή που το ενδιαφέρον είναι υπαρκτό και διαρκές.

Από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, η προοπτική μεταγραφής στο εξωτερικό φαίνεται να βρίσκεται στο μυαλό του. Ο Τζολάκης γνωρίζει πως μια τέτοια κίνηση μπορεί να αποτελέσει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, ωστόσο δεν δείχνει διάθεση να αποχωρήσει χωρίς τις κατάλληλες προϋποθέσεις, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε επίπεδο πρωταθλήματος.

Την ίδια στιγμή, στο «κάδρο» έχουν βρεθεί κατά καιρούς και άλλοι σύλλογοι, με αναφορές να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον ακόμη και από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη εξέλιξη ή πρόταση που να έχει προχωρήσει σε ουσιαστικό επίπεδο.