Οι εννέα «απαιτήσεις» του Μουρίνιο για να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης
Φέρεται να έχει θέσει ορισμένες απαιτήσεις στον Φλορεντίνο Πέρεθ
Το όνομα του Ζοζέ Μουρίνιο ακούγεται και γράφεται έντονα για την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης.
Τα τελευταία δημοσιεύματα δεν το διαψεύδουν. Ίσα-ίσα… Φέρνουν στη δημοσιότητα κάποιες απαιτήσεις που έχει θέσει ο Πορτογάλος τεχνικός στον Φλορεντίνο Πέρεθ για να αποδεχθεί να επιστρέψει.
Ποιες είναι αυτές;
-Αρχικά να έχει τον πλήρη έλεγχο και την αποκλειστική ευθύνη για την επιλογή της 11άδας της ομάδας, της διαχείρισης του ρόστερ αλλά και των αποδυτηρίων.
-Δεν θα δεχθεί και δεν θέλει να υπάρχουν καθόλου παρεμβάσεις από την ιεραρχία της ομάδας, δηλαδή, τη διοίκηση.
-Θέλει διετές συμβόλαιο.
-Θέλει το δικό του επιτελείο στην ομάδα. Όλους, χωρίς να συμπεριληφθεί κάποιος από την ομάδα και το ήδη υπάρχον επιτελείο.
-Μέχρι και επτά παίκτες από το υπάρχον ρόστερ της ομάδας να αποχωρήσουν καθώς δεν ταιριάζουν στα πλάνα του.
-Απαιτεί να έχει τον έλεγχο ακόμη και στην ομάδα του γυμναστών αλλά και σε αυτό των υπεύθυνων αποθεραπείας της ομάδας καθώς έχει παρατηρήσει ότι υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί στην ομάδα.
-Ξεκάθαρα θα έχει επικοινωνία μόνο με τον Φλορεντίνο Πέρεθ και με κανέναν άλλον από τη διοίκηση.
-Και τέλος, θέλει να λάβει αυτός όλες τις αποφάσεις για την προετοιμασία της ομάδας.