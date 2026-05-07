Έπεσαν οι υπογραφές με Μαρτίνς και παραμένει κάτοικος Λεμεσού!

Συνεχίζει με Ούγκο Μαρτίνς και επίσημα η ΑΕΛ!

Η ομάδα της Λεμεσού εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας ενημερώνει για την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο, για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο Μαρτίνς μετρά 13 νίκες, 13 ήττες και τέσσερις ισοπαλίες, στην τρέχουσα σεζόν.

Αναλυτικά: «Η Αθλητική Ένωση Λεμεσού ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Hugo Martins για ακόμη ένα έτος.

Η ανανέωση της συνεργασίας εντάσσεται στο πλαίσιο της σταθερότητας και της περαιτέρω αγωνιστικής ανάπτυξης της ποδοσφαιρικής μας ομάδας.

Ευχόμαστε στον κ. Martins κάθε επιτυχία στη νέα αγωνιστική περίοδο».