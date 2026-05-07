Εκπληρώθηκε, άραγε, η ευχή του Σάκα;

Άρσεναλ – Παρί Σεν Ζερμέν σε 24 ημέρες από τώρα, στη Βουδαπέστη, στον τελικό του Champions League! Οι Γάλλοι τα κατάφεραν, κράτησαν στο 1-1 την Μπάγερν Μονάχου και θα βρεθούν εκεί, για δεύτερη σερί σεζόν, με στόχο την υπεράσπιση των κεκτημένων τους. Άραγε, να εκπληρώθηκε… απόψε η ευχή του Μπουκάγιο Σάκα;

Είναι, πλέον, επίσημο!

Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι η ομάδα που προκρίνεται και φτάνει στον τελικό του Champions League!

Έμεινε στο 1-1 με την Μπάγερν Μονάχου στη Γερμανία, δεν ηττήθηκε από αυτήν για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, ήταν η καλύτερη ομάδα του γηπέδου σε δύο αναμετρήσεις και μοιάζει να βρίσκεται… δικαιωματικά, σε αυτό το σημείο του θεσμού, για δεύτερη συνεχόμενη φορά.

Πέρυσι, «διέλυσε» την Ίντερ με 5-0. Φέτος, τι μπορεί να συμβεί; Η Άρσεναλ θα σταθεί απέναντί της, για πρώτη φορά σε τελικό Champions League και για… πρώτη, μετά τους περσινούς ημιτελικούς, όπου θριάμβευσαν δις οι Παριζιάνοι.

Μένει να δούμε τι μέλλει γενέσθαι στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη. Οι «κανονιέρηδες» θα κάνουν την προσπάθειά τους 20 χρόνια μετά, ενώ η ομάδα του Λουίς Ενρίκε θα βρεθεί εκεί για να υπερασπιστεί το «στέμμα» της.

Μπορεί να το κάνει; Θα φανεί. Το μόνο δεδομένο είναι πως δεν θα μάθουμε, αν εκπληρώθηκε η ευχή του Σάκα, στον Τιερί Ανρί, πριν από μερικές ώρες. Είπε πως θέλει έναν συγκεκριμένο αντίπαλο, δίχως να πει ποιον…

England365.gr