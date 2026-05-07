Ήττα δύο… όψεων

Ο Απόλλωνας ηττήθηκε από την ΑΕΚ στην εμβόλιμη αγωνιστική που προηγήθηκε, όμως βαθμολογικά δεν… ανησυχεί, όσον αφορά στην έξοδο στην Ευρώπη. Μόνο με «αυτοκτονία» θα χάσει το εισιτήριο μέσω του πρωταθλήματος, γι’ αυτό και το παιχνίδι στην «Αρένα» μπορεί να αναλυθεί με… διαφορετικούς τρόπους.

Αφ’ ενός κανείς στους κυανόλευκους δεν είναι ικανοποιημένος με ένα χαμένο παιχνίδι. Η ομάδα της Λεμεσού βρήκε ξανά την… ταυτότητα της με τον Λοσάδα στον πάγκο, ο οποίος ζητά από τους παίκτες του σε κάθε παιχνίδι να παλεύουν μέχρι το τέλος για τον βαθμό ή τους βαθμούς. Εξάλλου, εξαιτίας αυτού του στοιχείου η ομάδα της Λεμεσού έκανε τη μεγάλη ανατροπή και από την… είσοδο στο πρώτο γκρουπ, έφτασε να παλεύει ακόμη και για το τρόπαιο.

Αφετέρου όμως, ο Λοσάδα είδε την ήττα… αλλιώς, καθώς δόθηκε χρόνος σε «παγκίτες» αλλά και σε νεαρούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πάρουν ανάσες παίκτες που το χρειάζονταν αλλά και να δοθεί χρόνος σε νεαρούς Κύπριους και μη. Ο προπονητής του Απόλλωνα είχε την ευκαιρία λοιπόν να διαπιστώσει την κατάσταση των παικτών του τόσο ενόψει της συνέχειας, όσο και της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.