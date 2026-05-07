ΑΕΚ: «Έχουμε συναινέσει στο αίτημα της Ομόνοιας»

Η ΑΕΚ μέσω ανακοίνωσης ενημερώνει πως δεν θα υπάρξει προπώληση για το παιχνίδι της Κυριακής (10/05) με την Ομόνοια, καθώς παραχωρήθηκε στους πράσινους ολόκληρη η νότια.

Αναλυτικά: «H ΑΕΚ LARNACA FC ενημερώνει ότι έχει συναινέσει στο αίτημα της Ομόνοιας και ως εκ τούτου δεν θα υπάρξει διάθεση εισιτηρίων για τον κόσμο της ομάδας μας στην αναμέτρηση με αντίπαλο την Ομόνοια στο ΓΣΠ για την 8η αγωνιστική της Β' Φάσης του πρωταθλήματος».