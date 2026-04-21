ΑΠΟΕΛ: Δύο παιχνίδια που κρίνουν τα πάντα

Τα επόμενα δύο παιχνίδια για τον ΑΠΟΕΛ ουσιαστικά θα κρίνουν ολόκληρη τη φετινή του πορεία. Με βάση τα όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας, Νεκτάριος Πετεβίνος, ο στόχος είναι ξεκάθαρος, το κύπελλο είναι η μοναδική οδός για ευρωπαϊκή έξοδο.

Η ήττα από την Ομόνοια έχει ήδη περάσει στο παρελθόν, με την ομάδα να καλείται τώρα να δείξει χαρακτήρα και άμεση αντίδραση απέναντι στον Απόλλων. Οι δύο ημιτελικοί δεν αφήνουν περιθώρια για λάθη ή δικαιολογίες.

Όπως τόνισε ο Πετεβίνος, όλα τα παιχνίδια σε αυτή τη φάση είναι «πολύ καθοριστικά», όμως για τον ΑΠΟΕΛ η σημασία τους είναι ακόμα μεγαλύτερη, αφού συνδέονται άμεσα με το ευρωπαϊκό μέλλον της ομάδας.

Παράλληλα, ο παράγοντας έδρας στον επαναληπτικό μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά, αλλά μόνο υπό προϋποθέσεις. Η παρουσία του κόσμου δίνει ώθηση, όμως αυτή η ενέργεια πρέπει να συνδυαστεί με απόλυτη συγκέντρωση και στοχοπροσήλωση από τους παίκτες σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Ίσως το πιο χαρακτηριστικό σημείο των δηλώσεων είναι η παραδοχή ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα με μεγάλες διακυμάνσεις, ικανή να εντυπωσιάσει, αλλά και να απογοητεύσει. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση της σεζόν, τέτοιες αναλύσεις δεν έχουν ουσιαστική αξία. Αυτό που μετρά είναι το αποτέλεσμα.