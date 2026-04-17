Πετεβίνος: «Η επιδίωξη μας είναι να κερδίσουμε ξανά την Ομόνοια, στηρίζουμε τον Πάμπλο Γκαρσία»

Ο Νεκτάριος Πετεβίνος αναφέρθηκε σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομάδα ενόψει του ντέρμπι με την Ομόνοια.

Για το ντέρμπι με την Ομόνοια: «Είναι ένα παιχνίδι-σημείο αναφοράς μέσα στη χρονιά, πέραν από οποιοδήποτε βαθμολογικό κίνητρο. Η αντιπαλότητα, με την καλή έννοια, και η ιστορικότητα παίζουν τον ρόλο τους. Στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει είναι το γόητρο. Ακούω από πλευράς Ομόνοιας πως σκέφτονται το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Ο κόσμος το ζει, εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια και από τις δύο πλευρές. Ο στόχος είναι ο ίδιος πάντα, δεν έχει σημασία σε ποια θέση βρίσκονται οι ομάδες: είναι το γόητρο. Αυτό το παιχνίδι το ζεις μέρες πριν τον αγώνα. Το μόνο που μετρά σε αυτό το παιχνίδι είναι η επιβολή στον αντίπαλο.»

Για το αν παίζει ρόλο η φετινή προϊστορία: «Αν ρωτήσει κάποιος από πλευράς Ομόνοιας, είναι λογική η απάντηση πως θέλουν τη νίκη, γιατί δεν μας κέρδισαν φέτος, όχι μόνο για τη βαθμολογική τους θέση. Το ίδιο και αν ρωτήσει κάποιος τους ΑΠΟΕΛίστες, θα απαντήσουν πως είμαστε η ομάδα που δεν χάσαμε από την Ομόνοια που βρίσκεται πρώτη. Είναι, όπως είπα, θέμα γοήτρου. Η επιδίωξή μας είναι να την κερδίσουμε ξανά.»

Για τα αγωνιστικά δεδομένα: «Έχουμε περισσότερες επιλογές. Έρχονται επιστροφές ποδοσφαιριστών που έλειπαν το προηγούμενο διάστημα και προσπαθούν να βρουν ρυθμό, όπως ο Σταφυλίδης, ο Λαΐφης και ο Μάγιερ. Οι μόνοι παίκτες που βρίσκονται σε ατομικό πρόγραμμα είναι οι Διαμαντάκος και Μέουερ. Φτάνουμε στην τελική ευθεία, όπου όλα θα κριθούν, και είναι σημαντικό ο προπονητής να έχει όσες περισσότερες επιλογές.»

Για το βαθμολογικό κίνητρο: «Αντικειμενικά πρέπει να υπάρχει. Η διαφορά που προέκυψε μεγάλωσε, όμως υπάρχουν ακόμη αγωνιστικές. Όσο εξαρτάται το κυνήγι της τέταρτης θέσης από τα δικά μας πόδια, θα το επιδιώκουμε. Πιστεύουμε πως μπορούμε να τη διεκδικήσουμε. Ο ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα φέτος με αστάθεια στο αγωνιστικό κομμάτι μέσα στο 90λεπτο. Το γνωρίζουμε πως αυτό μας στοίχισε, με βάση τις ικανότητες που έχει η ομάδα.»

Θα παρουσιαστεί βελτιωμένη η ομάδα: «Να παρουσιαστούμε πιο ισορροπημένοι, με βάση το αγωνιστικό επίπεδο που μπορούμε να φτάσουμε. Το μοναδικό παιχνίδι που ο αντίπαλος μας επιβλήθηκε ήταν αυτό του πρώτου γύρου απέναντι στην Ομόνοια. Εκεί μπορούμε να πούμε πως πήραμε παραπάνω από όσα δικαιούμασταν. Σε όλα τα άλλα παιχνίδια αδικήσαμε τον εαυτό μας. Δεν μας τρομάζει κανένας αντίπαλος.»

Για την παρουσία του κόσμου: «Αντιλαμβανόμαστε από πλευράς Ομόνοιας πως υπάρχει ο ενθουσιασμός της πρώτης θέσης. Πάμε να παίξουμε για τον δικό μας κόσμο, χωρίς να σκεφτόμαστε την έδρα. Έχουμε την εμπειρία σε αυτό το κομμάτι, παίξαμε σε γήπεδα με πολύ περισσότερο κόσμο.»

Για τα 800 εισιτήρια και αν μπορεί να αλλάξει: «Είναι ένα ζήτημα που θέλουμε να έρθει στην επιφάνεια. Δυστυχώς είναι κρίμα ο φιλοξενούμενος να έχει μόνο 800 φιλάθλους σε όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια. Το κλίμα είναι διαφορετικό. Είναι θέμα αστυνομίας. Υπάρχει ομάδα που δεν θέλει περισσότερα εισιτήρια; Υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει. Δεν υπάρχει πρακτικό ζήτημα. Σε πολλά γήπεδα μπορούν να φιλοξενήσουν περισσότερο κόσμο, και στο ΓΣΠ, και στο «Αλφαμέγα», και στην «Αρένα».»

Για τις φήμες περί Γκαρσία: «Δυστυχώς ο ΑΠΟΕΛ “πουλά”. Θα πρέπει ο κόσμος της ομάδας να φιλτράρει κάποιες πληροφορίες. Δεν ξέρω από πού πηγάζει αυτή η πληροφόρηση. Η συνάντηση που έγινε με τον Γκαρσία χθες ήταν για ακριβώς τον αντίθετο λόγο: για να δείξει η ομάδα στήριξη στην τελική ευθεία στον προπονητή. Είναι ξεκάθαρη η σχέση μεταξύ διοίκησης και προπονητή. Το έχει δηλώσει και ο ίδιος αλλά και ο πρόεδρος Χάρης Φωτίου. Είναι κοινή συνισταμένη και κοινή αντίληψη. Πάντα ήταν ξεκάθαρη η θέση μας για τον προπονητή.»

Για το οικονομικό και τη συνάντηση με τον κόσμο: «Η οικονομική πλατφόρμα είναι μια ενέργεια που βοηθά την εταιρεία σε καθημερινή βάση. Η άλλη εξαγγελία και οι συναντήσεις με τον κόσμο είναι διαφορετική ενέργεια, με στόχο τη συζήτηση με τους φίλους της ομάδας αλλά και την ανταλλαγή απόψεων. Η επόμενη συνάντηση είναι στις 23 του μήνα στο Shooters Bar στη Λάρνακα. Η ατζέντα είναι ανοιχτή, τα θέματα τα καθορίζει ο κόσμος. Προχθές στην Κοκκινοτριμιθιά υπήρχε πολύ καλό κλίμα, απαντήθηκαν ερωτήματα. Έχουμε εξαγγείλει τις πρώτες τέσσερις συναντήσεις. Είναι κάτι που θέλουμε να συνεχίσουμε: το χτίσιμο της εμπιστοσύνης με τον κόσμο και τον ανοιχτό διάλογο.»

Ενέργειες για εξεύρεση επενδυτών: «Υπάρχει μια κοινή συζήτηση μεταξύ σωματείου και εταιρείας. Υπάρχει η αντιπροσωπεία. Είμαστε σε καλό σημείο για να μπούμε πιο βαθιά σε αυτό το ζήτημα. Ο Μάιος θα είναι πολύ σημαντικός μήνας για να αναφέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες.»