Ποταμίτης: Kίνδυνος να ζήσουμε κι εμείς αυτά που ζούσε η Ομόνοια για σχεδόν δύο δεκαετίες»

Ο πρώην πρόεδρος του Σωματείου του ΑΠΟΕΛ, Χριστόφορος Ποταμίτης, τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησης μετά την ήττα από τον Απόλλωνα, για την πορεία και το μέλλον της ομάδας, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Αναλυτικά: «Υπάρχουν κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο που δεν τα δείχνουν μόνο οι τίτλοι, αλλά το βάρος της φανέλας, η ιστορία και το “μέταλλο” μιας ομάδας. Στην Κύπρο, ιστορικά, η μοναδική ομάδα μετά τον ΑΠΟΕΛ που απέδειξε ότι διαθέτει αυτό το μέταλλο μεγάλης ομάδας είναι η Ομόνοια. Και εδώ ακριβώς πρέπει να δούμε την πραγματικότητα κατάματα.

Γιατί αν στο ΑΠΟΕΛ δεν παρθούν άμεσα δραστικές και σοβαρές αποφάσεις, αν δεν υπάρξει ξεκάθαρη κατεύθυνση και σωστή διαχείριση, τότε δυστυχώς υπάρχει ο κίνδυνος να ζήσουμε κι εμείς αυτά που ζούσε η Ομόνοια για σχεδόν δύο δεκαετίες. Και αυτό είναι κάτι που κανένας ΑΠΟΕΛίστας δεν θέλει ούτε να φανταστεί. Η ιστορία από μόνη της δεν φτάνει. Χρειάζονται πράξεις. Τώρα.

Υ.Γ. Όχι «πατσιαρίσματα», όχι κοντόφθαλμες προσεγγίσεις…».