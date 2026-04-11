Ο Πουρσαϊτίδης έβαλε... τζίφρα και στον ΑΠΟΕΛ μέχρι το 2029

Ήταν λίγο πολύ γνωστό μετά την τοποθέτηση του προέδρου Χάρη Φωτίου στην πρόσφατη συνέντευξή του, όμως πήρε σάρκα και οστά το Μεγάλο Σάββατο.

Ο Κωνσταντίνος Πουρσαίτίδης θα είναι μέλος του γαλαζοκίτρινου ρόστερ μέχρι τον Μάιο του 2029 με τη διοίκηση να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον 20χρονο ακραίο αμυντικό ο οποίος προέρχεται από τις ακαδημίες. Μετρά ήδη 12 συμμετοχές, εκ των οποίων οι εννιά στο πρωτάθλημα και τρεις στο κύπελλο ενώ έχει συμβάλει και δημιουργικά με δύο ασίστ.

Πριν λίγες μέρες προηγήθηκαν οι ανακοινώσεις με τον Σταύρο Γεωργίου και στον Στυλιανό Βρόντη που ήταν δανεικοί αλλά από τη νέα σεζόν θα είναι παίκτες στους οποίους θα στηριχθεί ο ΑΠΟΕΛ.