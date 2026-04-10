Άλλο ένα φιρμάνι ανανέωσης στον ΑΠΟΕΛ - Μέχρι το 2029 ο Βρόντης

Mετά τον Σταύρο Γεωργίου (διαβάστε ΕΔΩ) ο ΑΠΟΕΛ προχώρησε σε επέκταση της συνεργασίας του και με τον Στέλιο Βρόντη, που επίσης είναι δανεικός την τρέχουσα περίοδο. Το νέο συμβόλαιο έχει διάρκεια μέχρι το 2029.

Η ανακοίνωση:

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της, με τον ποδοσφαιριστή Στέλιο Βρόντη μέχρι και τον Μάιο του 2029. Ο Στέλιος είναι γεννημένος στις 05/11/2004 (21 ετών) και είναι ποδοσφαιριστής της ακαδημίας ΑΠΟΕΛ σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες μέχρι και την ομάδα Ανδρών. Φέτος αγωνίζεται ως δανεικός στο πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας με την φανέλα της Al-Fayha. Ο δανεισμός του ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Ιούνιο.