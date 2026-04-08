Πετεβίνος: «Έχει κάποιο Κύπριο διαιτητή που θα πάμε στο γήπεδο, θα παίξουμε, θα χειροκροτήσουμε και θα πάμε σπίτι μας ήρεμα;»

Διαβάστε όσα είπε ο Νεκτάριος Πετεβίνος για την πορεία της οικονομικής ενίσχυσης, τα αγωνιστικά, το γηπεδικό, την διαιτησία και άλλα...

Για την εισφορά από την οικογένεια του Ουράνιου Ιωαννίδη και για την προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσης: «Αυτή η εισφορά έγινε πριν από λίγο από την οικογένειά ενός ανθρώπου που έχει ταυτιστεί με τον ΑΠΟΕΛ και τα κοινά στην Κύπρο. Τους ευχαριστούμε και ευχαριστούμε τον καθένα που συνείσφερε μέχρι σήμερα. Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν επί καθημερινής βάσεις, άνθρωποι που έχουν βάλει μεγάλα ποσά, εταιρείας. Ο καθένας εκτιμάται το ίδιο. Δεν περιμέναμε περισσότερα γιατί αυτή η προσπάθεια δεν είναι της εβδομάδας ή των 15 ημερών, αλλά θα συνεχίζεται καθημερινά μέχρι και το τέλος της περιόδου. Από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε με κάποιες άλλες ενέργειες, που θα συζητήσουμε με τον κόσμο μας στις συναντήσεις που θα γίνουν. Έχουμε ήδη προγραμματίσει τις πρώτες συναντήσεις εντός Απριλίου και θα συνεχίσουμε στον Μάιο και τις υπόλοιπες. Συζητάμε με τον κόσμο, έχουμε σκεφτεί και βάλει στο τραπέζι πολλές ιδέες. Είναι και το θέμα των μετοχών και άλλες ενέργειες. Είναι και ο τρόπος με τον οποίο θα καταστεί ο κόσμος μεγαλομέτοχος. Είναι πράγματα που δεν γίνονται σε μια εβδομάδα ή σε 10 ημέρες, χρειάζεται χρόνος και είναι με τη συμμετοχή όλων».

Για το γεγονός πως επιφανείς ΑΠΟΕΛίστες δεν έχουν ακόμη συνεισφέρει: «Δεν υπάρχει οτιδήποτε το οποίο να πιέζεις ή να αναγκάζεις τον οποιοδήποτε. Επειδή υπάρχουν ενέργειες πίσω από τις κάμερες και τα φώτα της δημοσιότητας, για αυτό λέω χρειάζεται χρόνος».

Για την επιτροπής που συστάθηκε: «Η τεχνογνωσία των ανθρώπων είναι οικονομική και νομική. Άρα ότι χρειάζεται θα χρησιμοποιείται ως εργαλείο για το συμφέρον του ΑΠΟΕΛ. Θα γίνεται ο έλεγχος. Η σκέψη είναι και θα δούμε πως θα το εφαρμόσουμε, όλες οι ενέργειες που γίνονται να εκδίδονται και ως ενημερωτικό δελτίο. Η Επιτροπή με την τεχνογνωσία που έχει εισηγείται τις προτεραιότητες που σαφώς γνωρίζει και η διοίκηση και από εκεί και πέρα να τις ακολουθείς όπως πρέπει στο μέτρο του δυνατού. Η επαφή με την επιτροπή είναι επί καθημερινής βάσεως. Οι συναντήσεις μπορεί να ξεπέρασαν και τις πέντε μέχρι σήμερα».

Για το γηπεδικό: «Είναι ένα ανεξάρτητο πρότζεκτ. Έχει δημιουργηθεί μια νέα εταιρεία με τους δικούς της διευθυντές και διοίκηση που παίρνουν τις αποφάσεις. Ο Άγις Μεταξάς είναι επικεφαλής αυτής τη διοίκησης. Η οικογένεια θέλει να κάνει αυτό που ήθελε και ο Ντίνος Ιορδάνους. Έδωσε ένα σημαντικό ποσό. Αυτό που υπάρχει είναι η καθυστέρηση με την γραφειοκρατία μεταξύ ΚΟΠ και Υπουργείων Εσωτερικών και Συγκοινωνιών. Θέλουμε να είναι ανεξάρτητες οι επιτροπές κάθε έργου».

Αν υπάρχει φως στο τούνελ: «Αυτή τη στιγμή το μόνο πράγμα που υπάρχει είναι οι ενέργειες. Όμως το θέμα είναι του ρευστού. Αν η λύση του ΑΠΟΕΛ ήταν να κάνουμε πλατφόρμα εισφορών, αυτό θα ήταν το πιο εύκολο. Δεν ισχύει όμως αυτό. Όπως δεν ισχύει ότι για να μπορείς να είσαι υψηλά ανταγωνιστικός στο οικονομικό, χρειάζεσαι ισχυρή βοήθεια είτε με επενδυτή, είτε με . Από εκεί και πέρα, θα εκπονηθεί ένα πλάνο 5ετίας που τόσα έχουμε, τόσα βάζουμε. Όμως και αυτό να ισχύσει, ξέρουμε τη δύναμη του ΑΠΟΕΛ και τι μπορεί να παράξει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αναγνωσιμότητα που υπάρχει, αλλά τώρα μιλάμε με θεωρίες».

Αν θα παραμείνει ο Φωτίου: «Δεν μπορώ εγώ να κάνω εκτιμήσεις. Η δική του πρόθεση, με βάση τα λεγόμενά του, είναι να μπορέσουν να αποδείξουν μέσω των ενεργειών και αποφάσεών τους, να αντιμετωπίσουν την κατάσταση».

Για τη διαιτησία: «Έχει κάποιο Κύπριο διαιτητή που θα πάμε στο γήπεδο, θα παίξουμε, θα χειροκροτήσουμε και θα πάμε σπίτι μας ήρεμα; Κανένας δεν είναι αλάνθαστος. Αυτό το αναγνωρίζουμε. Λάθη κάνουν και οι παίκτες. Το θέμα είναι αυτό που συζητάμε, κάποια λάθη που διερωτάσε πως το έχασε, δέχεσαι πως το έχασε και έχεις και το VAR. Δεν μπορεί με τόσες επαναλήψεις να ρωτάς τί είδε ο VARίστας και ο διαιτητής. Θα επικαλεστώ και το πέναλτι της ΕΝΠ. Όταν βλέπεις αυτό το πράγμα, και δεν διακρίνεις ξεκάθαρα πως υπάρχει οτιδήποτε και ένας έκατσε στο VAR και δεν είδε».

Για την πορεία του ΑΠΟΕΛ: «Αγωνιστικά, δεν θα γεμίσουμε ποτέ. Θεωρούμε πολύ σοβαρή αιτία τους τραυματισμούς. Όμως, τώρα. Εμείς πιστεύουμε στην ομάδα μας, πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε οποιονδήποτε αντίπαλο. Φτάνει οι παίκτες να βρεθούν στην καλή τους ημέρα. Ο Λαΐφης θα επανέλθει μετά το Πάσχα. Αν θα είναι διαθέσιμος με τον Απόλλωνα, είναι δύσκολο να πω».