Όσο ζει, θα ελπίζει

Ο ΑΠΟΕΛ υποδέχεται στις 17:00 τον Άρη στο ΓΣΠ, για την δεύτερη αγωνιστική των play off, με το βλέμμα στη νίκη ώστε να αναρριχηθεί. Ο στόχος της Ευρώπης μέσω του πρωταθλήματος δεν εξαρτάται από τα πόδια των γαλαζοκιτρίνων καθώς υπάρχουν ομάδες που προπορεύονται, ωστόσο δεν έχει την πολυτέλεια να σηκώσει λευκή σημαία.

Η ομάδα της πρωτεύουσας έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την οικονομική ανάσα του ταμείου, καθώς η εκστρατεία ενίσχυσης βρίσκεται σε εξέλιξη. Η σταθερή ανοδική πορεία του ΑΠΟΕΛ στο αγωνιστικό -αν επιτευχθεί- σε συνδυασμό με την πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου, θα δώσει το έναυσμα και στον κόσμο για να βγάλει την ομάδα από το αδιέξοδο.

Ο Πάμπλο Γκαρσία και οι συνεργάτες του επιχείρησαν αυτές τις μέρες να αφήσουν ανεπηρέαστους τους ποδοσφαιριστές απ’ όσα εξελίσσονται εκτός γηπέδου αφού η συγκέντρωση και η πειθαρχία στους εναπομείναντες αγώνες θα παίξουν σημαντικό ρόλο για να βγάλει το δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί στις δύο διοργανώσεις.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό, δεν υπολογίζονται οι Π.Σωτηρίου, Λαΐφης, Μέουρερ, ενώ αμφίβολος είναι ο Διαμαντάκος. Ο Μιρ είναι τιμωρημένος, όμως σημαντική είναι η επιστροφή του Σταφυλίδη.