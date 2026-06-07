ΑΠΟΕΛ: Πίσω από τις… λέξεις

Στον ΑΠΟΕΛ έχουν αντιληφθεί με τον -μάλλον δύσκολο- τρόπο πως η αξιοποίηση της Ακαδημίας είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία ενός συλλόγου. Αφ’ ενός «μεγαλώνεις» δικά σου παιδιά με χρηματιστηριακή αξία και αφετέρου μπορεί η πρώτη ομάδα να στηριχθεί στο κυπριακό στοιχείο.

Οι παλιές αμαρτίες με τα «παχουλά» συμβόλαια σε ξένους ποδοσφαιριστές και οι ηχηρές μεταγραφές που δεν είχαν αντίκρισμα εντός των τεσσάρων γραμμών, έφεραν τους γαλαζοκίτρινους στο δύσκολο σήμερα, με χρέη και οφειλές που «πνίγουν» το ταμείο. Η ομάδα της πρωτεύουσας εξέδωσε νωρίτερα ανακοίνωση μέσω της οποίας βάζει τις βάσεις για την επόμενη μέρα, όσον αφορά στις Ακαδημίες.

«Θα βρίσκεται πλέον στην κορυφή των προτεραιοτήτων του “νέου” ΑΠΟΕΛ. Θα της δοθούν όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά με έναν ξεκάθαρο κεντρικό στόχο: την γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της ακαδημίας και της πρώτης ομάδας, διασφαλίζοντας μια σαφή και βιώσιμη πορεία για τα ταλέντα μας. Με γνώμονα το όραμα αυτό, τα πάντα θα λειτουργήσουν με απόλυτο επαγγελματισμό, βελτιωμένες συνθήκες προπόνησης, τεχνογνωσία και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό».

Η νέα σεζόν αναμένεται πως θα έχει έντονο κυπριακό χρώμα στον ΑΠΟΕΛ, αν υλοποιηθούν τα πιο πάνω. Παράλληλα, χρόνο με τον χρόνο στο άμεσο μέλλον, οι «γαλαζοκίτρινοι» έθεσαν ως στόχο να… εξάγουν τα δικά τους διαμάντια που θα μπορεί η πρώτη ομάδα να στηριχθεί και να βρει εκ νέου τον δρόμο των επιτυχιών.