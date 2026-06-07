ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΑΠΟΕΛ: Πίσω από τις… λέξεις

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΑΠΟΕΛ: Πίσω από τις… λέξεις

ομάδα της πρωτεύουσας εξέδωσε νωρίτερα ανακοίνωση

Στον ΑΠΟΕΛ έχουν αντιληφθεί με τον -μάλλον δύσκολο- τρόπο πως η αξιοποίηση της Ακαδημίας είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία ενός συλλόγου. Αφ’ ενός «μεγαλώνεις» δικά σου παιδιά με χρηματιστηριακή αξία και αφετέρου μπορεί η πρώτη ομάδα να στηριχθεί στο κυπριακό στοιχείο.

Οι παλιές αμαρτίες με τα «παχουλά» συμβόλαια σε ξένους ποδοσφαιριστές και οι ηχηρές μεταγραφές που δεν είχαν αντίκρισμα εντός των τεσσάρων γραμμών, έφεραν τους γαλαζοκίτρινους στο δύσκολο σήμερα, με χρέη και οφειλές που «πνίγουν» το ταμείο. Η ομάδα της πρωτεύουσας εξέδωσε νωρίτερα ανακοίνωση μέσω της οποίας βάζει τις βάσεις για την επόμενη μέρα, όσον αφορά στις Ακαδημίες.

«Θα βρίσκεται πλέον στην κορυφή των προτεραιοτήτων του “νέου” ΑΠΟΕΛ. Θα της δοθούν όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά με έναν ξεκάθαρο κεντρικό στόχο: την γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της ακαδημίας και της πρώτης ομάδας, διασφαλίζοντας μια σαφή και βιώσιμη πορεία για τα ταλέντα μας. Με γνώμονα το όραμα αυτό, τα πάντα θα λειτουργήσουν με απόλυτο επαγγελματισμό, βελτιωμένες συνθήκες προπόνησης, τεχνογνωσία και πλήρως καταρτισμένο προσωπικό».

Η νέα σεζόν αναμένεται πως θα έχει έντονο κυπριακό χρώμα στον ΑΠΟΕΛ, αν υλοποιηθούν τα πιο πάνω. Παράλληλα, χρόνο με τον χρόνο στο άμεσο μέλλον, οι «γαλαζοκίτρινοι» έθεσαν ως στόχο να… εξάγουν τα δικά τους διαμάντια που θα μπορεί η πρώτη ομάδα να στηριχθεί και να βρει εκ νέου τον δρόμο των επιτυχιών.  

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πως ο Βρύζας από τον ΠΑΟΚ, πήγε στον ΑΠΟΕΛ - «Θα έχει τον μεταγραφικό έλεγχο…»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μέρος της προπόνησης ο Σλούκας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Πίσω από τις… λέξεις

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η... μεγάλη εβδομάδα της ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Απασχολεί και ο Απόστολος Μακρίδης…

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Θριαμβευτής και στο επεισοδιακό Grand Prix του Μονακό ο Αντονέλι

AUTO MOTO

|

Category image

Μάντζιος: «Σοβαρότητα, διάθεση και χρήσιμα συμπεράσματα»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Αν έφευγε νωρίτερα ο Σλοτ, θα έμενε ο Σαλάχ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος τα φιλικά για την Εθνική με νίκη και πειστική εμφάνιση

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Σοκ και με Νόρις, αποσύρθηκε μετά τον Φερστάπεν

AUTO MOTO

|

Category image

Προφορική συμφωνία ανάμεσα σε Σόρλοθ και Γιουβέντους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τεράστιο απρόοπτο με Φερστάπεν, βγήκε νοκ-άουτ από την εκκίνηση του Grand Prix του Μονακό

AUTO MOTO

|

Category image

«Διαφορετικοί ρόλοι, ίδιο πάθος»: Το μήνυμα ΠΑΟΚ για Μάτος και Βιεϊρίνια

Ελλάδα

|

Category image

Exit Poll από AS: «Ασφαλές προβάδισμα Πέρεθ για την προεδρία στη Ρεάλ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φήμες για Γιαννούλη στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη