Πως ο Βρύζας από τον ΠΑΟΚ, πήγε στον ΑΠΟΕΛ - «Θα έχει τον μεταγραφικό έλεγχο…»

Σαν… κεραυνός εν αιθρία έπεσε στον ΠΑΟΚ η συμφωνία του Ζήση Βρύζα με τον ΑΠΟΕΛ. Ο Ελλαδίτης αναλαμβάνει χρέη Αθλητικού Διευθυντή στον Αρχάγγελο, ωστόσο είχε συμφωνήσει με τον «Δικέφαλο του Βορρά», σύμφωνα με το δημοσίευμα της ιστοσελίδας «sportime.gr».

Αναλυτικά:

Ο Βρύζας θα ήταν ο επόμενος μετά τους Βιεϊρίνια και Μάτος που θα ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, αλλά έκλεισε στον ΑΠΟΕΛ. Καλύτερα χρήματα και πρωταγωνιστικό ρόλο στο μεταγραφικό σχεδιασμό, θα έχει ο Βρύζας στον ΑΠΟΕΛ, ακυρώνοντας ουσιαστικά τον ΠΑΟΚ με τον οποίο υπήρχε προφορική συμφωνία.

Η αλήθεια είναι ότι στον ΠΑΟΚ έπεσαν από τα σύννεφα όταν περασμένα μεσάνυχτα, ενημερώθηκαν από τον Ζήση Βρύζα πως αποφάσισε τελικά να αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή στο ΑΠΟΕΛ.

Κι αυτό γιατί αναμενόταν να είναι ο επόμενος που θα ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ, μετά τους Μάτος και Βιεϊρίνια, παίρνοντας σημαντικό ρόλο στην ομάδα.

Ο διεθνής βετεράνος άσος, είχε βρεθεί τις προηγούμενες ημέρες με στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και είχε κουβεντιάσει σε σοβαρό και τελικό επίπεδο πια για τον ρόλο του στην ομάδα, ενώ παράλληλα είχε κατατεθεί και οικονομική πρόταση.

Ο ρόλος του προφανώς και θα ήταν σχετικά… διευρυμένος με την τεχνογνωσία του να βοηθά πάντως και στον μεταγραφικό σχεδιασμό. Τα χέρια δεν είχαν δοθεί αλλά υπήρχε μια αίσθηση πως θα υπάρξει οριστική συμφωνία.

Όμως κάπου εκεί προέκυψε ο ΑΠΟΕΛ που κάλεσε στη Λευκωσία τον Βρύζα, που άκουσε από την Κυπριακή ομάδα ένα πρότζεκτ το οποίο τον έπεισε. Κυρίως γιατί θα είναι εκείνος που θα έχει τον μεταγραφικό έλεγχο σε πρώτη φάση, ενώ και τα χρήματα που του δόθηκαν ήταν περισσότερα. Γενικά ένιωσε πως θα είναι καλύτερη η προοπτική για τον ίδιο.

Ευχαρίστησε τα στελέχη του ΠΑΟΚ για το ενδιαφέρον και γίνεται… μόνιμος κάτοικος Κύπρου.