ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πως ο Βρύζας από τον ΠΑΟΚ, πήγε στον ΑΠΟΕΛ - «Θα έχει τον μεταγραφικό έλεγχο…»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πως ο Βρύζας από τον ΠΑΟΚ, πήγε στον ΑΠΟΕΛ - «Θα έχει τον μεταγραφικό έλεγχο…»

Στη δημοσιότητα το... παρασκήνιο

Σαν… κεραυνός εν αιθρία έπεσε στον ΠΑΟΚ η συμφωνία του Ζήση Βρύζα με τον ΑΠΟΕΛ. Ο Ελλαδίτης αναλαμβάνει χρέη Αθλητικού Διευθυντή στον Αρχάγγελο, ωστόσο είχε συμφωνήσει με τον «Δικέφαλο του Βορρά», σύμφωνα με το δημοσίευμα της ιστοσελίδας «sportime.gr».

Αναλυτικά:

Ο Βρύζας θα ήταν ο επόμενος μετά τους Βιεϊρίνια και Μάτος που θα ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, αλλά έκλεισε στον ΑΠΟΕΛ. Καλύτερα χρήματα και πρωταγωνιστικό ρόλο στο μεταγραφικό σχεδιασμό, θα έχει ο Βρύζας στον ΑΠΟΕΛ, ακυρώνοντας ουσιαστικά τον ΠΑΟΚ με τον οποίο υπήρχε προφορική συμφωνία.

Η αλήθεια είναι ότι στον ΠΑΟΚ έπεσαν από τα σύννεφα όταν περασμένα μεσάνυχτα, ενημερώθηκαν από τον Ζήση Βρύζα πως αποφάσισε τελικά να αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή στο ΑΠΟΕΛ.

Κι αυτό γιατί αναμενόταν να είναι ο επόμενος που θα ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ, μετά τους Μάτος και Βιεϊρίνια, παίρνοντας σημαντικό ρόλο στην ομάδα.

Ο διεθνής βετεράνος άσος, είχε βρεθεί τις προηγούμενες ημέρες με στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και είχε κουβεντιάσει σε σοβαρό και τελικό επίπεδο πια για τον ρόλο του στην ομάδα, ενώ παράλληλα είχε κατατεθεί και οικονομική πρόταση.

Ο ρόλος του προφανώς και θα ήταν σχετικά… διευρυμένος με την τεχνογνωσία του να βοηθά πάντως και στον μεταγραφικό σχεδιασμό. Τα χέρια δεν είχαν δοθεί αλλά υπήρχε μια αίσθηση πως θα υπάρξει οριστική συμφωνία.

Όμως κάπου εκεί προέκυψε ο ΑΠΟΕΛ που κάλεσε στη Λευκωσία τον Βρύζα, που άκουσε από την Κυπριακή ομάδα ένα πρότζεκτ το οποίο τον έπεισε. Κυρίως γιατί θα είναι εκείνος που θα έχει τον μεταγραφικό έλεγχο σε πρώτη φάση, ενώ και τα χρήματα που του δόθηκαν ήταν περισσότερα. Γενικά ένιωσε πως θα είναι καλύτερη η προοπτική για τον ίδιο.

Ευχαρίστησε τα στελέχη του ΠΑΟΚ για το ενδιαφέρον και γίνεται… μόνιμος κάτοικος Κύπρου.

 

 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΑΠΟΕΛΕλλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παρί Σεν Ζερμέν: «Δεν πωλούνται» Βιτίνια και Ζοάο Νέβες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αλλαγή της τελευταίας στιγμής για τη Βραζιλία ενόψει Μουντιάλ

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Ανακούφιση με Έρικσεν: «Έχει τις αισθήσεις του και είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών...»

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Σοκ με Έρικσεν: Κατέρρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο, αλλά συνήλθε!

FIFA World Cup 2026

|

Category image

Ο Ζβέρεφ κατέκτησε το πρώτο του Grand Slam μετά το θρίλερ με τον Κομπόλι

Τένις

|

Category image

«Γιουβέντους και Ρόμα τσεκάρουν την περίπτωση του Μπραχίμ Ντίας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πως ο Βρύζας από τον ΠΑΟΚ, πήγε στον ΑΠΟΕΛ - «Θα έχει τον μεταγραφικό έλεγχο…»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μέρος της προπόνησης ο Σλούκας

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Πίσω από τις… λέξεις

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η... μεγάλη εβδομάδα της ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Απασχολεί και ο Απόστολος Μακρίδης…

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Θριαμβευτής και στο επεισοδιακό Grand Prix του Μονακό ο Αντονέλι

AUTO MOTO

|

Category image

Μάντζιος: «Σοβαρότητα, διάθεση και χρήσιμα συμπεράσματα»

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

«Αν έφευγε νωρίτερα ο Σλοτ, θα έμενε ο Σαλάχ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος τα φιλικά για την Εθνική με νίκη και πειστική εμφάνιση

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη