Επίσημα τέλος ο Γκαρσία με θερμές ευχαριστίες από ΑΠΟΕΛ

Το αναμενόμενο έγινε γεγονός με τον ΑΠΟΕΛ να αποχαιρετά τον Πάμπλο Γκαρσία.

Οι γαλαζοκίτρινοι ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους με τον Ουρουγουανό προπονητή και το τιμ του, εκφράζοντας τις θερμές τους ευχαριστίες «για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την προσπάθεια που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους».

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον προπονητή Pablo Garcia και το προπονητικό του επιτελείο.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προς τον Pablo Garcia και τους συνεργάτες του για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και την προσπάθεια που κατέβαλαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στην ομάδα μας.

Καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στο μέλλον.