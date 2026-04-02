«Πάρα πολύ λίγοι οι 2.832 μέχρι τώρα που έδωσαν εισφορά!»

Την άποψη πως τα άτομα που έχουν μέχρι στιγμής συνεισφέρει στην οικονομική εκστρατεία του ΑΠΟΕΛ είναι πολύ λίγα εξέφρασε ο επικεφαλής του τμήματος Φούτσαλ του ΑΠΟΕΛ, Χάρης Βασιλείου, με ανάρτησή του στα ΜΚΔ.

Μεταξύ άλλων και αναφερόμενος στους φίλους της ομάδας τους καλεί να κάνουν μια θυσία βοηθώντας την ομάδα τους αν θέλουν τα παιδιά τους να ζήσουν αυτά που έζησαν οι ίδιοι με τον ΑΠΟΕΛ.

Αναλυτικά όσα αναφέρει:

Δεν το λες και λίγο το ποσό των €230000 που μαζεύτηκε σε 3 μέρες, όμως είναι πάρα πολύ λίγοι οι 2832 μέχρι τώρα που έδωσαν εισφορά !

Έγιναν ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ όμως 20000 γεμίζαμε το ΓΣΠ για να θαυμάσουμε την ομάδα μας απέναντι στην Μπαρτσελονα στο ΓΣΠ, 8000 κάτω από τον εξώστη κάθε Μαη, χιλιάδες σε εκδρομές σε κάθε γωνιά της Ευρώπης!

Από όλες αυτές τις χιλιάδες ουτε 3000 δεν συγκινήθηκαν μέχρι σήμερα να βοηθήσουν την ομάδα μας …. Το ΑΠΟΕΛ ανήκει σε όλους τους ΑΠΟΕΛιστες και αν θέλετε τα παιδιά σας να ζήσουν αυτά που ζήσατε κάντε μια θυσία για να βοηθήσουμε όλοι την ομάδα μας !

* τα επόμενα χρόνια θα είναι δύσκολα , όμως όπως είμασταν δίπλα σου στις χαρές έτσι θα είμαστε και στις λύπες ! Για το γαλάζιο και το κίτρινο ! Μόνο ΑΠΟΕΛ 💛💙

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

