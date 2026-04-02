ΒΙΝΤΕΟ: Τραγικός Μπαπέ, μπήκε για 10΄ και απαίτησε το περιβραχιόνιο από τον Καντέ

Tον γύρο του διαδικτύου κάνει το στιγμιότυπο με τον Κιλιάν Μπαπέ να ζητάει το περιβραχιόνιο από τον Ενγκολό Καντέ, ενώ περνούσε αλλαγή για τα τελευταία 10 λεπτά φιλικού.

Το 2/2 στις φιλικές αναμετρήσεις με Βραζιλία (2-1) και Κολομβία (3-1) έκανε η Εθνική ομάδα της Γαλλίας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Μουντιάλ, με τον Κιλιάν Μπαπέ να αγωνίζεται σε αμφότερες.

Ο Γάλλος στράικερ παρά τις ενοχλήσεις στο γόνατο έδωσε το «παρών» στο κάλεσμα του Ντιντιέ Ντεσάν, όντας μάλιστα ο αρχηγός των «Τρικολόρ» σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια, έχοντας μάλιστα και γκολ απέναντι στη «Σελεσάο».

Ωστόσο, δεν αγωνίστηκε σε όλη τη διάρκεια των αγώνων, αφού και ο Εκλέκτορας των Γάλλων θέλησε με κάποιο τρόπο να τον προφυλάξει και να μη τον επιβαρύνει. Εξ' ου και τον πέρασε ως αλλαγή, στα τελευταία δέκα λεπτά του φιλικού με την Κολομβία. Εκεί ωστόσο, παρατηρήθηκε ένα άσχημο περιστατικό με πρωταγωνιστή τον 27χρονο, τον Ραγιάν Τσερκί και τον Ενγκολό Καντέ.

Συγκεκριμένα, ο τελευταίος είχε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, με τον Μπαπέ να ζητάει από τον άσο της Μάντσεστερ Σίτι να το... βγάλει από τον βραχύσωμο χαφ, προκειμένου να του το δώσει να το φορέσει ο ίδιος (σσ Μπαπέ). Μια ενέργεια που έχει προκαλέσει σάλο στα social media και φυσικά αρνητικά σχόλια κατά του αστέρα της Ρεάλ.

🚨😳 "𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏É 𝐀𝐑𝐌𝐁𝐀𝐍𝐃 𝐌𝐎𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐒𝐏𝐀𝐑𝐊𝐒 𝐑𝐄𝐀𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒"



Kylian Mbappé was seen demanding the armband from N’Golo Kanté during the game.



👀 The moment has sparked reactions, with fans echoing Antoine Griezmann’s frustration. pic.twitter.com/zPyNP3qFva — The Football Lab (@football_lab07) April 2, 2026

