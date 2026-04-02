Η Γιουνάιτεντ δίνει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια στον Μαγκουάιρ

Η Γιουνάιτεντ δίνει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια στον Μαγκουάιρ

Κάτοικος Μάντσεστερ θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν, τουλάχιστον, για λογαριασμό της Γιουνάιτεντ ο Χάρι Μαγκουάιρ!

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Sun» η διοίκηση των «κόκκινων διαβόλων» πρόσφερε στον Άγγλο κεντρικό αμυντικό συμβόλαιο που προβλέπει τη συνεργασία των δύο πλευρών μέχρι το καλοκαίρι του 2027, με την προοπτική επέκτασης για έναν επιπλέον χρόνο.

Όπως επισημαίνεται μάλιστα στο ίδιο δημοσίευμα, ο Μαγκουάιρ αναμένεται να αποδεχτεί την εν λόγω πρόταση, αντί να μείνει ελεύθερος στο τέλος της χρονιάς. Έχοντας παράλληλα αποδεχτεί και μια σημαντική μείωση στις αποδοχές του, που κυμαίνονται στις 220.000 ευρώ την εβδομάδα.

Ο 32χρονος στόπερ αποκτήθηκε από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι του 2017, έναντι 75 εκατομμυρίων ευρώ από τη Λέστερ και έφτασε να φορέσει ακόμα και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

