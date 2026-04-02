Το όνομα «βόμβα» για τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας

Η βαθιά κρίση που ταλανίζει την Εθνική Ιταλίας συνεχίζει να γεννά σενάρια και… απρόσμενες προτάσεις, με το όνομα του Ζοσέ Μουρίνιο να μπαίνει αιφνιδιαστικά στο κάδρο της επόμενης ημέρας, σύμφωνα με τον footmercato.

Σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio 1 και την εκπομπή «Un giorno da pecora», ο πρόεδρος της ιταλικής Γερουσίας, Ιγνάτσιο Λα Ρούσα, προκάλεσε αίσθηση με την τοποθέτησή του για τον πιθανό διάδοχο του Τζενάρο Γκατούζο στον πάγκο της «Σκουάντρα Ατζούρα».

«Αν ο Γκατούζο παραιτηθεί, ποιον θα ήθελα στη θέση του; Τον Μουρίνιο. Αν και αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο αν ζητά περισσότερα χρήματα και είναι δυσαρεστημένος. Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι θα μπορούσε επίσης να αποτελέσει λύση. Παρ’ όλα αυτά, για τη συγκεκριμένη ομάδα, ο Γκατούζο είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Δεν ξέρω αν είναι κομπλιμέντο, αλλά είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση αυτή ήταν αρκετή για να αναζωπυρώσει τα σενάρια περί ενδεχόμενης ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας από τον Πορτογάλο προπονητή, σε μια περίοδο όπου η Ιταλία αναζητά απεγνωσμένα κατεύθυνση και σταθερότητα.

Παράλληλα, ο Λα Ρούσα δεν περιορίστηκε μόνο στο ζήτημα του προπονητή, αλλά άνοιξε και τη συζήτηση για βαθύτερες αλλαγές στο ιταλικό ποδόσφαιρο. Όπως τόνισε, απαιτούνται ριζικές μεταρρυθμίσεις, προτείνοντας μάλιστα έναν κανονισμό που θα υποχρεώνει κάθε ομάδα να χρησιμοποιεί τουλάχιστον τέσσερις Ιταλούς ποδοσφαιριστές ανά λεπτό συμμετοχής.

Πίσω από αυτή την πρόταση κρύβεται μια ευρύτερη ανησυχία που κυριαρχεί στην Serie A, όπου η αυξημένη παρουσία ξένων παικτών θεωρείται από πολλούς βασικός παράγοντας της αγωνιστικής παρακμής της εθνικής ομάδας.

