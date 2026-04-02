Άστραψε και βρόντηξε η ΕΝΑΛ και με εξάρα στον τελικό

Mε θριαμβευτικό τρόπο προκρίθηκε στον τελικό της Ομοσπονδίας ΕΠΕΛ-ΟΠΝ ΣΕΚ-ΠΟΕΠΑ η Ένωση Αγίου Λαζάρου. Νίκησε τη Δυναμό Περβολιών με 6-0 και φλερτάρει με ακόμη ένα τρόπαιο καθώς βρίσκεται και στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στο πρωτάθλημα με τέσσερις βαθμούς διαφορά.

«Οι ποδοσφαιριστές μας ήταν εξαιρετικοί σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, δείχνοντας σοβαρότητα, πάθος και αγωνιστικότητα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο της ομάδας μας που, παρά το κρύο και τη βροχή, στάθηκε στο πλευρό μας και με τη στήριξή του έδωσε ώθηση για τη νίκη».