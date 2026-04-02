Μελέτη και για το «βάθος»

Η Ανόρθωση με την έλευση του Μάουρο Καμορανέζι πήρε τα πάνω της και απομακρύνθηκε από την επικίνδυνη ζώνη. Ο στόχος της παραμονής μοιάζει πιο εφικτός από ποτέ, όμως στους επόμενους έξι αγώνες καλείται να δώσει συνέχεια στο αήττητο σερί.

Επιπρόσθετα, ο 49χρονος τεχνικός θα έχει την ευκαιρία στις επόμενες αναμετρήσεις να διαπιστώσει το «βάθος» του ρόστερ, ώστε η κουβέντα για την περίοδο 2026-27 να ανοίξει σιγά-σιγά. Το εμπάργκο στις μεταγραφές δεν αφήνει περιθώρια για μεγάλες συζητήσεις, ωστόσο υπάρχουν εκκρεμότητες.

Για παράδειγμα, θα αξιολογηθούν παίκτες που δεν έχουν αρκετό χρόνο συμμετοχής με τον Καμορανέζι στον πάγκο, όπως οι Κατελάρης, Αμποάγκι, Ευαγόρας Χαραλάμπους και Τάντι, ενώ λήγουν σημαντικά συμβόλαια όπως αυτό του Μπέργκστρομ. Για τον Κίκο μένουν μόνο οι υπογραφές.

Όσον αφορά το παιχνίδι με τον Εθνικό (05/04, 16:00), δεν υπολογίζονται οι Ηλία, Ντα Κρουζ και Αρτυματάς λόγω τραυματισμού και ο τιμωρημένος Σένσι.