Μετά τον Γκατούζο και ο Μπουφόν αποχωρεί από την εθνική Ιταλίας

Όπως αναφέρουν ιταλικά δημοσιεύματα, ο Τζανλουίτζι Μπουφόν σκέφεται να υποβάλει την παραίτηση του από τη θέση του αρχηγού της αποστολής της εθνικής ομάδας της Ιταλίας.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Sky Sport Italia, ο επικεφαλής της ιταλικής αποστολής, Τζανλουίτζι Μπουφόν, πρόκειται να παραιτηθεί από τη θέση του μετά την ήττα της εθνικής ομάδας στον τελικό των play-offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Ο 48χρονος, ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη θέση από τον Αύγουστο του 2023, αναμένεται να αποχωρήσει μαζί με τον προπονητή Τζενάρο Γκατούζο μετά την αποτυχία της Ιταλίας να προκριθεί σε τρίτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έχει ήδη αναφέρει την πιθανή αποχώρηση του ομοσπονδιακού τεχνικού, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας (FIGC), Γκαμπριέλε Γκραβίνα, ζήτησε αρχικά και από τους δύο να παραμείνουν στις θέσεις τους.

Ο Μπουφόν αρχικά επιβεβαίωσε ότι τόσο αυτός όσο και ο Γκατούζο θα παραμείνουν στη διάθεση της Ομοσπονδία τουλάχιστον μέχρι το τέλος της αθλητικής σεζόν τον Ιούνιο, όμως οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και δεν αποκλείεται η αποχώρηση τους από τους «Ατζούρι» να γνωστοποιηθεί αρκετά νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Θυμίζουμε ότι απόφαση έρχεται μετά την ισοπαλία με 1-1 στη Ζένιτσα κόντρα στη Βοσνία που έληξε με ήττα 4-1 στα πέναλτι, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο ένα νέο ιστορικό χαμηλό για τους τέσσερις φορές πρωταθλητές κόσμου που όμως δεν έχουν εμφανιστεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο από το 2014.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

