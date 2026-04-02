Μετά τον Γκατούζο και ο Μπουφόν αποχωρεί από την εθνική Ιταλίας

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Sky Sport Italia, ο επικεφαλής της ιταλικής αποστολής, Τζανλουίτζι Μπουφόν, πρόκειται να παραιτηθεί από τη θέση του μετά την ήττα της εθνικής ομάδας στον τελικό των play-offs του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Ο 48χρονος, ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη θέση από τον Αύγουστο του 2023, αναμένεται να αποχωρήσει μαζί με τον προπονητή Τζενάρο Γκατούζο μετά την αποτυχία της Ιταλίας να προκριθεί σε τρίτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έχει ήδη αναφέρει την πιθανή αποχώρηση του ομοσπονδιακού τεχνικού, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας (FIGC), Γκαμπριέλε Γκραβίνα, ζήτησε αρχικά και από τους δύο να παραμείνουν στις θέσεις τους.

Ο Μπουφόν αρχικά επιβεβαίωσε ότι τόσο αυτός όσο και ο Γκατούζο θα παραμείνουν στη διάθεση της Ομοσπονδία τουλάχιστον μέχρι το τέλος της αθλητικής σεζόν τον Ιούνιο, όμως οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και δεν αποκλείεται η αποχώρηση τους από τους «Ατζούρι» να γνωστοποιηθεί αρκετά νωρίτερα από το αναμενόμενο.

Θυμίζουμε ότι απόφαση έρχεται μετά την ισοπαλία με 1-1 στη Ζένιτσα κόντρα στη Βοσνία που έληξε με ήττα 4-1 στα πέναλτι, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο ένα νέο ιστορικό χαμηλό για τους τέσσερις φορές πρωταθλητές κόσμου που όμως δεν έχουν εμφανιστεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο από το 2014.

