Κέρδισε τον Απόλλωνα και κλείδωσε τετράδα ο ΑΠΟΕΛ

Σημαντική νίκη για τους γαλαζοκιτρίνους που προκρίνονται οριστικά στην ημιτελική φάση

Ο ΑΠΟΕΛ Perestroika ήταν ο νικητής στην αναμέτρηση με τον Απόλλωνα Λεμεσού, επικρατώντας με 84-75 στο Λευκόθεο, για την 3η αγωνιστική της Β’ φάσης της ECOMMBX Basket League. Οι γηπεδούχοι έδειξαν περισσότερη ψυχραιμία στα τελευταία λεπτά και με σωστές επιλογές στην τελική ευθεία έφτασαν στο ροζ φύλλο αγώνα.

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο από το ξεκίνημά του, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα και την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 19-19. Στη δεύτερη περίοδο ο ΑΠΟΕΛ Perestroika βρήκε καλύτερο επιθετικό ρυθμό, πήρε λύσεις από τον Πέτρο Παπαμιχαήλ και τον Walter Whyte και έκλεισε το πρώτο ημίχρονο προηγούμενος με 43-36.

Ο Απόλλωνας αντέδρασε μετά την ανάπαυλα και με καλύτερη παρουσία στην τρίτη περίοδο κατάφερε να επιστρέψει πλήρως στο παιχνίδι. Με πρωταγωνιστές τους Tyrell Jones, Gyasi Powell και Ismael Plet, οι φιλοξενούμενοι κάλυψαν τη διαφορά και το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες ισόπαλες στους 58 πόντους.

Η τέταρτη περίοδος είχε χαρακτήρα ντέρμπι, με τον Απόλλωνα να περνά μπροστά με 62-61, όμως ο ΑΠΟΕΛ Perestroika αντέδρασε άμεσα. Ο Kenneth Funderburk και ο Dominic Pointer έδωσαν τις σημαντικότερες λύσεις για τους γηπεδούχους, οι οποίοι ανέκτησαν τον έλεγχο και με συνεχόμενους πόντους από τη γραμμή των ελευθέρων βολών «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη στα τελευταία δευτερόλεπτα. Έτσι διαμορφώθηκε το τελικό 84-75.

Πρώτος σκόρερ του ΑΠΟΕΛ Perestroika ήταν ο Kenneth Funderburk με 24 πόντους, ενώ ακολούθησαν οι Walter Whyte με 18, Dominic Pointer με 17 και Πέτρος Παπαμιχαήλ με 14. Για τον Απόλλωνα, από 18 πόντους σημείωσαν οι Ismael Plet και Tyrell Jones, 16 είχε ο Gyasi Powell και 12 ο Isaiah Adams.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 43-36, 58-58, 84-75. 

ΑΠΟΕΛ Perestroika (Νικόλας Παπαδόπουλος): Funderburk 24, Whyte 18 (1), Pointer 17 (2), Παπαμιχαήλ 14 (4), Μαντοβάνης 8, Κοιλαράς 3 (1), Μύθιλλος, Χατζηκώστας.

Απόλλων Λεμεσού (Δημήτρης Κουκούρης): Plet 18, Jones 18, Powell 16 (3), Adams 12, Ιερωνυμίδης 8 (2), Παπαδημητρίου 3 (1), Καραμπατάκης, Αντωνιάδης.

