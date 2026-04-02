Πόσο κοστίζει το Lego που διαφήμισαν Κριστιάνο, Μέσι, Βινίσιους και Μπαπέ

Η νέα συνεργασία της Lego με τους κορυφαίους του πλανήτη, Μέσι και Ρονάλντο έρχεται για να γίνει το απόλυτο viral εν όψει του Μουντιάλ του 2026.

Η πασίγνωστη εταιρία μεταμόρφωσε για πρώτη φορά αυτούς τους θρύλους σε συλλεκτικές φιγούρες, ενώ σε αυτή τη διαφήμιση-έπος πρωταγωνιστούν επίσης οι Μπαπέ και Βινίσιους. Ειδικά για τους λάτρεις των δύο μεγάλων σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, η πασίγνωστη εταιρία δημιούργησε τα σετ Football Legend.

Το μοντέλο του Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελείται από 854 κομμάτια και δίνει τη δυνατότητα κατασκευής του Πορτογάλου είτε στον εμβληματικό πανηγυρισμό «Siuuu» είτε με τον ίδιο να σκοράρει με ανάποδο ψαλίδι. Από την άλλη, το σετ του Μέσι περιλαμβάνει 958 κομμάτια και επιτρέπει τη δημιουργία της φιγούρας του Αργεντινού είτε με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό είτε σε κίνηση ντρίμπλας.

Το εντυπωσιακότερο όμως κομμάτι της συλλογής αυτής είναι το Lionel Messi Celebration, ένα σετ 1.427 εξαρτημάτων Lego που λειτουργεί ως τρισδιάστατο έργο τέχνης και μοιάζει με αφίσα για τον τοίχο!

Όσον αφορά το κόστος τους τώρα, οι απλές φιγούρες των δύο παικτών κοστίζουν 29,99 ευρώ. Τα σετ Football Legend για τους Μέσι και Ρονάλντο κοστίζουν 79,99 ευρώ και, τέλος, το Lionel Messi Celebration των 1.427 κοστίζει 199,99 ευρώ.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

