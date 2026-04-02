Επέστρεψε στις προπονήσεις της Λίβερπουλ ο Ίσακ και φορτσάρει για Παρί!

Ευχάριστα μαντάτα προέκυψαν από τη σημερινή προπόνηση της Λίβερπουλ. Ο Άρνε Σλοτ είδε τον Αλεξάντερ Ίσακ να προπονείται σε φουλ ρυθμούς και πλέον επιστρέφει κανονικά στη δράση μετά από περισσότερους από τρεις μήνες.

Πλέον, ο Ολλανδός τεχνικός έχει έναν έξτρα ποδοσφαιριστή να υπολογίζει στις υπηρεσίες του, τόσο για τη συνέχεια του πρωταθλήματος αλλά κυρίως για τον στόχο που έχει απομείνει στους «κόκκινους». Ασφαλώς και μιλάμε για το Champions League, καθώς η Λίβερπουλ βρίσκεται στα προημιτελικά και κοντράρεται με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Ίσακ μετράει 10 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα με 2 γκολ και 1 ασίστ. Μπορεί τα νούμερά του ως τώρα να μην είναι ενδεικτικά των 100 εκατ. ευρώ που ξοδεύτηκαν για την αγορά του, ωστόσο παραμένει ένας κομβικός ποδοσφαιριστής για τον αγγλικό σύλλογο.

