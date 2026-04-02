Η Ίντερ άναψε το πράσινο φως για διαπραγματεύσεις της Μπαρτσελόνα με Μπαστόνι!

Η σεζόν μπορεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά η Μπαρτσελόνα ήδη σχεδιάζει και την επόμενη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «Gazzetta dello Sport» και αναπαράγει επίσης η «Mundo Deportivo», οι Καταλανοί ήρθαν σε άμεση επικοινωνία με την Ίντερ για να συζητήσουν το ενδεχόμενο μεταγραφής του Αλεσάντρο Μπαστόνι.

Ο Ιταλός στόπερ αποτελεί τον νούμερο ένα στόχο για την ενίσχυση στην άμυνα και οι «νερατζούρι» φαίνεται πως δείχνουν διατεθειμένοι να το συζητήσουν. Διότι όπως γίνεται γνωστό μέσα από τα δημοσιεύματα, ο CEO των «νερατζούρι», Μπέπε Μαρότα, άναψε το πράσινο φως ώστε η Μπαρτσελόνα να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την πλευρά του Μπαστόνι.

Η Ίντερ, πάντως, δεν δείχνει ιδιαίτερη πρόθεση να ρίξει τις απαιτήσεις της καθώς το ποσό που ζητά κινείται ανάμεσα στα 70 και τα 80 εκατ. ευρώ. Ποσό που προς ώρας η Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να διαθέσει, καθώς φαίνεται να κοστολογεί τον παίκτη γύρω στα 50 εκατ. ευρώ. Ένα χάσμα που τη στιγμή που μιλάμε είναι δύσκολο να γεφυρωθεί, αλλά οι «μπλαουγκράνα» σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν την επιθυμία του ποδοσφαιριστή για μεταγραφή ως μοχλό πίεσης.

Ο Μπαστόνι την ίδια ώρα δέχεται τεράστια κριτική από τον Τύπο της Ιταλίας. Τόσο για το θέατρο που έκανε και την δεύτερη κίτρινη κάρτα που κέρδισε από τον Μπρέμερ της Γιουβέντους, όσο και για την πρόσφατη αποβολή του στο ματς της εθνικής Ιταλίας, η οποία έπαιξε κομβικό ρόλο για να έρθει ο αποκλεισμός της χώρας του από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

