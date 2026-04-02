Παρών στο Φεστιβάλ Αναπηρίας και Συμπερίληψης ο Απόλλωνας

Με αφορμή την σημερίνη Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού, ο Σύνδεσμος Γονέων και Κηδεμόνων του Κ’ Δημοτικού Σχολείου Αγίου Παντελεήμονα Λεμεσού διοργάνωσε το Φεστιβάλ Αναπηρίας και Συμπερίληψης με τίτλο «Μια Μπάλα, Μια Ομάδα, Μια Γροθιά». Ο Απόλλωνας δεν θα μπορούσε να λείπει.

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και εκπροσωπήθηκε από τους Ντάνι Εσκρίτσε και Γκουστάβο Ασουνσάο, οι οποίοι έζησαν από κοντά τη μαγεία αυτής της ημέρας. Έπαιξαν μαζί με τα παιδιά, πήραν μέρος στις αθλητικές δραστηριότητες, μοίρασαν αυτόγραφα και φωτογραφίες και κυρίως, έδωσαν από τον χρόνο τους χαρίζοντας μοναδικές στιγμές στα παιδιά τις οποίες θα θυμούνται για πάντα.

Στο φεστιβάλ συμμετείχαν οργανισμοί και σύνδεσμοι από όλο το φάσμα της αναπηρίας, με κοινό στόχο να αναδειχθούν οι δυνατότητες κάθε ανθρώπου και να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα κοινωνικής ευαισθητοποίησης μέσα από τον αθλητισμό και τη συλλογική δράση.

Ο Απόλλωνας Λεμεσού θα συνεχίσει να στέκεται δίπλα σε κάθε προσπάθεια που ενώνει, εμπνέει και δημιουργεί ίσες ευκαιρίες για όλους.

Γιατί ο αθλητισμός, δεν αποκλείει κανέναν.
























