Η «τρύπα» στα οικονομικά της Τσέλσι είναι η μεγαλύτερη στα χρονικά της Premier League

Σε δύσκολη οικονομική κατάσταση έχει περιέλθει τα τελευταία χρόνια η Τσέλσι.

Η ομάδα του Λονδίνου ανακοίνωσε πως έχει μια τεράστια «τρύπα» στα οικονομικά της ύψους 262.4 εκατ. λιρών, για τη σεζόν που ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου και αποτελεί ρεκόρ στα χρονικά της Premier League, ξεπερνώντας τις οικονομικές απώλειες που είχε παρουσιάσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την αγωνιστική σεζόν 2010/11.

Η ιδιοκτήτρια εταιρία των «μπλε» η «Blueco Midco» διεκρίνισε πως το οικονομικό αυτό πρόβλημα προέκυψε λόγω της αύξησης των λειτουργικών εξόδων του συλλόγου.

Τα οικονομικά αυτά προβλήματα πάντως φουντώνουν ξανά τη φημολογία πως η Τσέλσι θα αναγκαστεί το καλοκαίρι κάποια αστέρια της, όπως είναι ο Κόουλ Πάλμερ, που συνδέεται με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, και ο Εντσο Φερνάντες, που έχει μεγάλη πρόταση από τη Ρεάλ Μαδρίτης.