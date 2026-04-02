Αυτό ελπίζουν με τον Τζούλιους Ζόκε

Δεν είναι από τις προσθήκες που συγκαταλέγονται στις αποτυχημένες. Όμως η παρουσία του Τζούλιους Ζόκε δεν ήταν αυτή που περίμεναν στην ΑΕΛ. Είχαν πολύ περισσότερες απαιτήσεις όταν το καλοκαίρι έκαναν τη κίνηση για να εντάξουν στο δυναμικό τους τον 30χρονο Σλοβάκο μέσο.

Οι τραυματισμοί, σε δύο διαφορετικές περιόδους, αλλά και η τιμωρία λόγω καρτών, τον αποσυντόνισαν με αποτέλεσμα να μην έχει σταθερή απόδοση. Δεν έπαιξε σε εφτά αγώνες καταγράφοντας μόλις 1.300 αγωνιστικά λεπτά στο πρωτάθλημα. Έπαιξε βασικός σε 16 από τα 20 παιχνίδια και η αλήθεια είναι πως σε ελάχιστα διακρίθηκε.

Σίγουρα, άπαντες στην ΑΕΛ ελπίζουν να ανεβάσει στροφές στα κρίσιμα παιχνίδια κυπέλλου με την Πάφο (8 και 22 Απριλίου). Είναι ένα πολύτιμο γρανάζι που πρέπει να βγει μπροστά ώστε με την εμπειρία και την ποιότητά του να βοηθήσει στον δρόμο προς τον τελικό.