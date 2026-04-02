Η ΚΟΕ συγχαίρει την Ομοσπονδία Σκουός για το «Allwyn Spring Junior Open»

Στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα ΚΟΕ κ. Γιώτη Ιωαννίδη η επιτυχημένη διοργάνωση που ανέδειξε τη νέα γενιά αθλητών και τη δυναμική του αθλήματος στην Κύπρο

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΚΟΕ) εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια προς την Κυπριακή Ομοσπονδία Σκουός για την άρτια και επιτυχημένη διοργάνωση του αγώνα ανάπτυξης «Allwyn Spring Junior Open», που πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Μαρτίου, με τη συμμετοχή δεκάδων παιδιών, στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα ΚΟΕ κ. Γιώτη Ιωαννίδη. Της απονέμει παράλληλα εύσημα για τη συστηματική προσπάθεια για την ανάπτυξη του αθλήματος και τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών μέσα από τον αθλητισμό.

Η διοργάνωση αποτέλεσε μία πραγματική γιορτή του αθλητισμού, που ανέδειξε το ταλέντο και τη δυναμική των νεαρών αθλητών και αθλητριών του Σκουός στην Κύπρο. Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή συγχαίρει όλους τους αθλητές για τη συμμετοχή τους καθώς και τους προπονητές και τους διοργανωτές για τη συμβολή τους στην επιτυχία της διοργάνωσης.

Παράλληλα, επαναβεβαιώνει τη διαρκή στήριξη της προς όλες τις αθλητικές Ομοσπονδίες της Κύπρου, υπογραμμίζοντας ότι βρίσκεται σταθερά στο πλευρό τους, ενισχύοντας κάθε προσπάθεια που προάγει τον αθλητισμό, την ανάπτυξη των νέων και τις αξίες του Ολυμπιακού Κινήματος.

Ακολουθούν τα ονόματα και οι κατηγορίες στις οποίες διακρίθηκαν οι νεαροί αθλητές και αθλήτριες που έλαβαν μέρος στο πρωτάθλημα.

Αγόρια U11

🥇 Χρίστος Τούμπας

🥈 Έκτορας Κάρολος Χριστοδούλου

🥉 Ουρανία Χαραλάμπους

Αγόρια U13

🥇 Γεράσιμος Παναγίδης

🥈 Χρίστος Τούμπας

🥉 Ιάκωβος Κυπριανού

Κορίτσια U13

🥇 Ουρανία Χαραλάμπους

🥈 Μαρίνα Πικόλου

🥉 Ερασμία Πικόλου

Αγόρια U15

🥇 Αλέξανδρος Τριανταφύλλου

🥈 Πάνος Κόνναρης

🥉 Γεράσιμος Παναγίδης

Αγόρια U19

🥇 Νικόλας Πίτας

🥈 Λέανδρος Χρίστου

🥉 Αντώνης Χρίστου

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή απευθύνει θερμές ευχαριστίες προς την ALLWYN (Διαμαντένιο Χορηγό) την Eurobank (Platinum Partner) και την ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ (Silver Partner) για τη συνεργασία και τη στήριξη προς υλοποίηση της αποστολής της.

Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή

