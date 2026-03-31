«Βγαίνει αβίαστα η επιβεβαίωση ότι όντως ο ΑΠΟΕΛ είναι ο κόσμος του» - Ο στόχος των 1926 εισφορών

Έσπασε το φράγμα των 130.000 ευρώ!

Οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της διοίκησης και σε 24 ώρες συμπλήρωσαν το πιο κάτω ποσό. Όπως αναφέρουν οι γαλαζοκίτρινοι σε ανάρτηση, στόχος είναι να ξεπεραστούν οι 1926 μεμονωμένες εισφορές, μέχρι αύριο.

Αναλυτικά: «Έχοντας συμπληρώσει ένα 24ωρο από την έναρξη της εκστρατείας οικονομικής ενίσχυσης “Ο ΑΠΟΕΛ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ, Για το παρόν και το μέλλον” και με το ποσό να έχει φθάσει τις €131,538, βγαίνει αβίαστα η επιβεβαίωση ότι όντως ο ΑΠΟΕΛ είναι ο κόσμος του. Αυτό το ποσό έχει προσφερθεί από 1416 μεμονωμένες προσφορές. Βάζουμε ως πρώτο στόχο, μέχρι αύριο οι εισφορές να ξεπεράσουν τις 1926. Για να ξεκινήσουμε μετά τον επόμενο στόχο των άλλων 1926 εισφορών. Η συνεισφορά του κόσμου είναι σε αυτή την πρώτη μέρα συγκλονιστική. Είναι η στιγμή και για τις πιο μεγάλες οικονομικές δυνατότητες να δώσουν το παρών τους. Η δύναμη του ΑΠΟΕΛ είναι ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ».