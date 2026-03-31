Σημαντικά τα μικρά, σημαντικότερα τα μεγάλα πορτοφόλια!

Oι Πορτοκαλί κατέβαλαν το ποσό των 10 000 ευρώ στην σελίδα που δημιουργήθηκε για να μαζευτούν χρήματα, με την εισφορά τους να είναι η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής στα ταμεία του ΑΠΟΕΛ.

Επίσης, έχει σπάσει το φράγμα των 100 000 και αυτό από μόνο του, λέει πολλά για τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος δείχνει να βρίσκεται κόντα στην προσπάθεια που γίνεται για να «σωθεί» η αγαπημένη τους ομάδα.

Όμως, όσα και να καταβάλει ο αγνός κόσμος των Γαλαζοκίτρινων, αν δεν ενεργοποιηθούν τα μεγάλα πορτοφόλια των επιφανών ΑΠΟΕΛιστών δεν πρόκειται να φτάσει το ποσό που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής σεζόν αφού αυτό είναι γύρο στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ένα ποσό το οποίο είναι τόσο μεγάλο που δεν μπορεί να συμπληρωθεί μόνο από τις εισφορές του φίλαθλου κοινού και θα πρέπει ΑΠΟΕΛίστες οι οποίοι είναι ευκατάστατοι οικονομικά να ευαισθητοποιηθούν και να βοηθήσουν την ομάδα τους. Αυτό θα γίνει μόνο αν πειστούν από το πλάνο της διοίκησης Χάρη Φωτίου, ο οποίος ανακοίνωσε περιοδεία σε όλη την Κύπρο για να συνομιλήσει με οπαδούς του ΑΠΟΕΛ και να αφουγκραστεί τις απόψεις τους, οι οποίες ίσως και να βοηθήσουν στη συνέχεια.