ΑΠΟΕΛ για Πορτοκαλί: «Μια πράξη πραγματικής ανιδιοτέλειας»
Ανάρτηση από τους γαλαζοκίτρινους
Ο ΑΠΟΕΛ αναφέρεται στην μεγάλη εισφορά των Πορτοκαλί στην οικονομική εκστρατεία:
Αναλυτικά:
Η εισφορά του Πανελληνίου Συνδέσμου Φιλάθλων ΑΠΟΕΛ, ύψους €10,000 αποτελεί μέχρι στιγμής, την υψηλότερη εισφορά στην πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης. Μια πράξη πραγματικής ανιδιοτέλειας που αποδεικνύει την πραγματική αγάπη του κόσμου προς τον ΑΠΟΕΛ. Όπως και όλων των υπόλοιπων που έχουν μέχρι στιγμής συνεισφέρει από €10 μέχρι όσα μπορεί ο καθένας. Εισφορές που προέρχονται από ανθρώπους που πρόσφεραν από το υστέρημα τους για να μαζευτεί ένα τέτοιο ποσό. Αυτός είναι ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ.
