Το τρένο της Ευρώπης περνά από την «Αρένα»

Ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται εκτός ευρωπαϊκών θέσεων και στα play off καλείται να κάνει τη μεγάλη ανατροπή για να εξασφαλίσει εισιτήριο για ευρωπαϊκή διοργάνωση. Για να το πράξει λοιπόν αυτό, καλείται να μπει με το δεξί, στο αποψινό (19:00) παιχνίδι με την ΑΕΚ. Το σύνολο του Πάμπλο Γκαρσία θα κληθεί να ανέβει ένα βουνό για να καταφέρει να φτάσει στον στόχο του, όμως αφού οι μαθηματικές πιθανότητες υπάρχουν, οφείλει να τις κυνηγήσει.

Ο ΑΠΟΕΛ δεν θα αποπροσανατολιστεί από το ενδεχόμενο κούρασης της ΑΕΚ. Οι Λαρνακείς έπαιξαν 120 λεπτά τρεις μέρες πριν, όμως δεν θα παρουσιαστούν χωρίς κίνητρο στο παιχνίδι. Αντίθετα, διεκδικούν Ευρώπη και πρωτάθλημα, άρα ο δείκτης δυσκολίας ανεβαίνει σημαντικά. Η ομάδα της πρωτεύουσας δεν έχει κερδίσει στην τρέχουσα σεζόν την ΑΕΚ κι αυτό αποτελεί άλλο ένα κίνητρο.

Οι γαλαζοκίτρινοι βρίσκονται σε κρίσιμη καμπή σε αγωνιστικό και οικονομικό. Αφ’ ενός οι εμφανίσεις δεν έχουν σταθεροποιηθεί σε υψηλό επίπεδο και αφετέρου το πρόσφατο εμπάργκο μεταγραφών, πύκνωσε τα γκρίζα σύννεφα. Οι επόμενες μέρες, λόγω κριτηρίων Μαρτίου, είναι σημαντικές για τον Χάρη Φωτίου και τους συνεργάτες του καθώς οι διεργασίες για εξεύρεση ρευστού, είναι έντονες.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό ενόψει του σημερινού αγώνα, δεν υπολογίζονται οι Λαΐφης, Σταφυλίδης και Π.Σωτηρίου. Ο Ρόσα είναι κανονικά στην διάθεση της τεχνικής ηγεσίας.