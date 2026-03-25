Μια φωτογραφία που... ξύνει πληγές

Mετά την επιστροφή του Πιέρου Σωτηρίου από την Μπολόνια, όπου βρισκόταν σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, ο Κύπριος επιθετικός του ΑΠΟΕΛ βρέθηκε ξανά με τους άλλους δυο τραυματίας των γαλαζοκιτρίνων, Κωνσταντίνο Λαΐφη και Κώστα Σταφυλίδη, δημοσιεύοντας σχετική φωτογραφία από τον Αρχάγγελο.

Μια φωτογραφία με τεράστια σημασία για την ομάδα της Λευκωσίας, που δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει σημαντικούς ποδοσφαιριστές στην φετινή πορεία.

Πόσο μάλλον να είναι εκτός δράσης τρεις από τους κορυφαίους του φετινού ρόστερ, όπως αποδεδειγμένα δείχνουν και τα νούμερα, όχι μονάχα η εικόνα των παικτών.