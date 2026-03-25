Πλούσια η ατζέντα με ερωτήματα που «καίνε»

Από τα… χείλη του Χάρη Φωτίου κρέμονται οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ.

Την ερχόμενη Δευτέρα (30/03) ο νέος πρόεδρος των γαλαζοκιτρίνων θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου (15:00), η πρώτη του από το νέο του πόστο. Ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ ψάχνει απαντήσεις σε σωρεία ερωτημάτων που αφορούν τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον της ομάδας.

Ο Φωτίου αφού ανοίξει τα χαρτιά του για τις κρίσιμες μέρες που διανύει ο ΑΠΟΕΛ, καθώς υφίσταται εμπάργκο ενώ ο Μάρτιος είναι μήνας κριτηρίων, θα κληθεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που «καίνε». Επί προεδρίας του Πρόδρομου Πετρίδη, διαπιστώθηκε πως έγιναν σοβαρά οικονομικά «εγκλήματα» που έφεραν την ομάδα της πρωτεύουσας στην παρούσα κατάσταση. Έτσι, ο νέος πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ θα κληθεί να απαντήσει για το πως έφτασε η ομάδα σε αυτή τη φάση και πως θα διαχειριστεί η νυν διοίκηση τις «παλιές αμαρτίες» ώστε να μην προκύπτουν εμπάργκο ή ενδεχόμενες βαρύτατες τιμωρίες.

Απ’ εκεί και πέρα, η επόμενη μέρα είναι ένα κεφάλαιο που χρήζει σημαντικής ανάλυσης. Πως η διοίκηση Φωτίου θα ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν; Γίνεται λόγος για ανάγκες ύψους 4.000.000 ευρώ. Ποιο θα είναι το ταβάνι του νέου προϋπολογισμού για την περίοδο 2026-27; Υπάρχει πλάνο εξεύρεσης πόρων αν δεν καταφέρει ο ΑΠΟΕΛ να εξασφαλίσει θέση σε ευρωπαϊκή διοργάνωση; Είναι ανοικτή η πόρτα στους Βραζιλιάνους επενδυτές/δανειστές; Έχουν γίνει ενέργειες για νέο «συμπαίκτη» που θα ενισχύσει το ταμείο ενόψει των επόμενων σεζόν;

Είναι πολλά τα ερωτήματα που θα κληθεί να απαντήσει ο Χάρης Φωτίου καθώς ο κόσμος βλέπει πως αγωνιστικά η ομάδα παραπαίει και έτσι η ανησυχία και ο προβληματισμός «φούντωσαν» ξανά.