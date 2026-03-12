ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεγάλο πλήγμα να χάνει τέτοιους παίκτες

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Μεγάλο πλήγμα να χάνει τέτοιους παίκτες

Δύσκολα να αντικατασταθεί ο Κωνσταντίνος Λαΐφης στον ΑΠΟΕΛ

Μόνο και μόνο το γεγονός, ότι ο Κωνσταντίνος Λαΐφης, είναι ο ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ με τις περισσότερες συμμετοχές ως βασικός, φανερώνει και πόσο σημαντική θα είναι η απουσία του από τα επόμενα παιχνίδια.

Όπως ενημέρωσε χθες η ομάδα της Λευκωσίας, ο διεθνής αμυντικός θα υποβληθεί τη Δευτέρα σε χειρουργική επέμβαση μετά τον τραυματισμό του στη μύτη στον αγώνα με την Ανόρθωση. Αυτό σημαίνει, ότι θα απουσιάσει από τον αγώνα της Κυριακής (15/03, 19:00) στο φινάλε της κανονικής περιόδου, απέναντι στον Άρη, καθώς και από την πρεμιέρα της β’ φάσης,, ενδεχομένως και από το δεύτερο παιχνίδι.

Η επιστροφή του εξάλλου, θα καθοριστεί από την πορεία της αποθεραπείας του. Μέχρις στιγμής ο Λαΐφης δεν αγωνίστηκε καθόλου μονάχα στον αγώνα με την Ένωση, στον β’ γύρο, επειδή είχε συμπληρώσει απαγορευτικό αριθμό κίτρινων καρτών. Φάνηκε και στον αγώνα με την Ανόρθωση, ότι ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει παίκτες της ποιότητας του Λαΐφη, αφού σε τέτοια περίπτωση αποδυναμώνεται αισθητά.

Αυτό είχε φανεί και με την απουσία του άλλου αρχηγού της ομάδας, Πιέρου Σωτηρίου, τα γκολ του οποίου έλειψαν αρκετά.

 

