ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πάει καιρός να χαρεί μακριά από το ΓΣΠ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Το εντυπωσιακό ξεκίνημα δεν είχε συνέχεια για τον ΑΠΟΕΛ

Κοπάζει ο απόηχος από τη νίκη επί της Ομόνοιας στον ΑΠΟΕΛ, με την ελπίδα να υπάρχουν πανηγυρισμοί και το ερχόμενο Σάββατο (28/02, 17:00) στην έξοδο στο «Αλφαμέγα» απέναντι στην ΑΕΛ. Τελευταία φορά που οι γαλαζοκίτρινοι της Λευκωσίας είχαν κερδίσει μακριά από το ΓΣΠ ήταν τον Οκτώβριο. 

Μάλιστα τότε, επικρατώντας της Ομόνοιας Αραδίππου (0-4) είχαν πάρει το τέταρτο σερί διπλό στις αρχές της περιόδου, αφού είχαν προηγηθεί οι νίκες επί της Ε.Ν. Ύψωνα (1-2), Ένωσης (0-2) και Ακρίτας (0-4). Από τότε όμως, σε εφτά εκτός έδρας παιχνίδια, ο ΑΠΟΕΛ μέτρησε μία νίκη, η οποία επιτεύχθηκε στο ΓΣΠ -ως τυπικά φιλοξενούμενος του Ολυμπιακού 0-2-, τρεις ήττες και ισάριθμες ισοπαλίες.

Συγκεκριμένα, σε τρεις εκτός έδρας αγώνες έφερε ισοπαλία με την ΑΕΚ (1-1), την Ομόνοια (2-2) και την Ανόρθωση (1-1) και έχασε από την Πάφος FC (2-0), τον Απόλλωνα (2-1) και τον Εθνικό (3-2). 

Συνεπώς, για το συγκρότημα του Πάμπλο Γκαρσία αποτελεί επιπλέον κίνητρο να πανηγυρίσουν μετά από καιρό μακριά από το ΓΣΠ, κόντρα σε μία ομάδα από την οποία είχαν ηττηθεί στον πρώτο γύρο, εντός έδρας.

Εξάλλου, θυμίζουμε ότι ο ΑΠΟΕΛ θέλει, παίρνοντας τους βαθμούς στη Λεμεσό, να ξεκαθαρίσει και τη συμμετοχή του στο α΄ γκρουπ, δεδομένου ότι η μοναδική που τον απειλεί είναι η ΑΕΛ, που αυτή τη στιγμή είναι έξι βαθμούς πιο πίσω με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της α’ φάσης.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

