Σωματείο ΑΠΟΕΛ: Ενημέρωση για την έκτακτη γενική συνέλευση

Στο Pavillion θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση του σωματείου ΑΠΟΕΛ, την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 και ώρα 17:00.

Ενημερώνονται τα μέλη μας ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο Pavilion, στη Λευκωσία.Υπενθυμίζεται ότι η Συνέλευση είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 και ώρα 17:00.Για σκοπούς εγγραφής νέων μελών και ανανέωσης συνδρομών, θα υπάρχει συνεργείο στον χώρο από τις 15:00.Παρακαλούνται τα μέλη μας όπως προσέλθουν έγκαιρα, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία.Υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή μελών μπορεί να πραγματοποιηθεί και ηλεκτρονικά μέσω του πιο κάτω συνδέσμου:https://tickets.apoel.com.cyΣχετικές οδηγίες εγγραφής έχουν δημοσιευθεί σε προηγούμενη ανακοίνωση.