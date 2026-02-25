ΑΠΟΕΛ: Πυροδοτεί τη «βόμβα» με Άντριου Γκάουντλοκ

Σε μία τεράστια μεταγραφή είναι έτοιμος να προχωρήσει ο ΑΠΟΕΛ στην καλαθόσφαιρα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα cyprusbasket.net οι γαλαζοκίτρινοι ετοιμάζονται να αποκτήσουν τον Άντριου Γκάουντλοκ. Αναλυτιικά, το δημοσίευμα:

«Τεράστια κίνηση από τον APOEL BC, που ετοιμάζεται να ταράξει τα νερά του κυπριακού μπάσκετ με μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές που έγιναν ποτέ στο νησί!

Οι γαλαζοκίτρινοι φέρνουν στην Κύπρο τον Άντριου Γκάουντλοκ, έναν παίκτη με βαρύ βιογραφικό και εμπειρία από το κορυφαίο επίπεδο. Ο Αμερικανός γκαρντ θα εγγραφεί κανονικά στο ρόστερ στις 9 Μαρτίου, ώστε να ενισχύσει τον ΑΠΟΕΛ ενόψει Final Four αλλά και της τελικής ευθείας του πρωταθλήματος και των play-offs.

NBA, EuroLeague και κορυφαίες ομάδες

Ο Γκάουντλοκ επιλέχθηκε στο NBA Draft του 2011 από τους Los Angeles Lakers και αγωνίστηκε τη σεζόν 2012-13 με τη φανέλα των Λέικερς. Στη συνέχεια πέρασε από τους Houston Rockets, ενώ στην Ευρώπη φόρεσε τις φανέλες της Unics Kazan και της Fenerbahce Beko (2014-15), αφήνοντας το στίγμα του και στη Maccabi Tel Aviv.

Τελευταίος του σταθμός ήταν ο Kolossos Rodou, από όπου έρχεται πλέον στην Κύπρο για να ανεβάσει επίπεδο τον ΑΠΟΕΛ».