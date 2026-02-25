Ο Τομάς που ξεχωρίζει και το «κλειδί» για να παραμείνει!

Ο Ματίας Τομάς βοηθάει απεριόριστα φέτος τον ΑΠΟΕΛ παρά τα προβλήματα που υπάρχουν.

Ο Πάμπλο Γκαρσία με το που «πάτησε» στον πάγκο των γαλαζοκιτρίνων ζήτησε την προσθήκη του επιτελικού μέσου, τον οποίο γνωρίζει από την κοινή τους παρουσία στον Πανσερραϊκό. Ο 25χρονος δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς μετρά έξι γκολ και τέσσερεις ασίστ σε 23 αγώνες σε πρωτάθλημα και κύπελλο.

Αν μείνει ο Γκαρσία στον πάγκο, αφού το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν, είναι δεδομένο πως θα ζητήσει την παραμονή του. Θα γίνει δηλαδή προσπάθεια να βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και Τουν, στην οποία ανήκει ο Τομάς, για να συνεχίσει και του χρόνου στην ομάδα της πρωτεύουσας.

Α.Π